Affaire Lahbib: “La page est tournée” au sein de la Vivaldi, estime Mathieu Bihet

Au micro de LN24 ce mercredi matin, le député Mathieu Bihet (MR) estime que “la page est tournée” et enjoint de passer à autre chose. “Le parti socialiste a insisté sur la nécessité de mener des réformes, ce sur quoi je suis entièrement d’accord. Il est temps de se remettre à la table et de conclure des accords. Il reste quelques grandes réformes à mener avant le 21 juillet”.

guillement Hadja Lahbib n'a pas commis de faute

Du côté du mouvement réformateur, on insiste encore : la ministre des affaires étrangères n’a pas menti. “Le MR a toujours fait bloc derrière Hadja Lahbib”, a poursuivi le député. “Nous sommes convaincus qu’elle n’avait pas commis de faute. Elle a reconnu que cela n’aurait pas dû se passer comme ça et a proposé des modifications de la procédure pour éviter ce genre de situation à l’avenir. Tout le monde en a largement pris conscience (….) Je pense que cela doit être un moment très difficile pour Hadja Lahbib sur le plan personnel et moral. Elle a largement tenu le coup et a montré, ces derniers jours, l’envergure de sa personnalité et ses capacités politiques. Elle a fait libérer Olivier Vandecasteele, comme trois ressortissants d’états européens. On l’oublie un peu. Elle a fait le job et la page se tourne”, a-t-il conclu.