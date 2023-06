Egbert Lachaert, président de l’Open VLD, arrête les frais, De Croo prêt à assurer l’intérim

La vice-présidente de l’Open VLD, Stephanie D’Hose, a exprimé sa “compréhension” après l’annonce de la démission d’Egbert Lachaert. Selon elle, l’homme est “usé”. Et la présidente du Sénat de poursuivre : “Nous devons maintenant laisser retomber la poussière.” “Nous profiterons des vacances d’été pour examiner la façon dont la suite sera organisée et qui reprendra le flambeau."

Poussé vers la sortie

Egbert Lachaert a été élu à la présidence de l’Open VLD en mai 2020 aux côtés de la présidente du Sénat, Stephanie D’Hose, et du député Jasper Pillen désignés tous les deux vice-présidents. Son concurrent le plus sérieux était l’ancien ministre flamand Bart Tommelein, qui s’est retiré de la politique nationale pour se consacrer à sa ville d’Ostende. Affaibli par de récents sondages jugés catastrophiques (le dernier en date gratifiait le parti d’un score de 8,3 % seulement), le Gantois aurait été poussé vers la sortie, et ce à moins d’un an des élections législatives. Cela faisait un petit temps que Egbert Lachaert ne faisait plus l’unanimité. La grogne se faisait entendre de plus en plus en interne.

La guerre des clans sévit depuis un temps déjà au sein de l’Open VLD. Egbert Lachaert n’a pas su donner le coup de boost à son parti qui en avait pourtant grand besoin. Il rêvait d’en faire “le parti de la liberté, de l’optimisme et du progrès”. Partenaire à la fois du gouvernement flamand et de la majorité fédérale, le président de l’Open VLD estime ne plus être en mesure de diriger le parti, lequel a fêté, en 2021, ses 175 années d’existence.

“L’Open VLD est en plein désarroi”, affirme un interlocuteur. Selon nos informations, Lachaert a été poussé vers la sortie par Vincent Van Quickenborne, le ministre fédéral de la Justice et par Bart Somers, le ministre flamand des Affaires intérieures, de l’Intégration et de l’Égalité des chances.

À lire aussi

C’est le clan De Croo qui avait permis en 2020 à Egbert Lachaert de devenir président du parti. Le choix paraissait idéal. Lachaert s’était fait remarquer comme parlementaire. Il excellait dans le rôle. Mais cela n’en faisait pas forcément un bon président de parti.

Les sondages catastrophiques lui ont finalement coûté sa place – comme celle, avant lui et à un an presque jour pour jour, de Joachim Coens, qui avait dû céder son poste de président du CD&V.

L’Open VLD perd des plumes partout en Flandre. Même en Flandre-Occidentale qui est pourtant considérée comme l’un de ses fiefs. Par ailleurs, les gros faiseurs de voix y sont devenus rares. Il y a bien Bart Somers, Vincent Van Quickenborne et Alexander De Croo. Mais derrière, c’est le désert. Ce qui n’empêche pas le parti d’être constamment déchiré par une guerre de clans qui revendiquent tous une place de choix sur les listes électorales.

Comme pour illustrer ce désarroi, le parti aurait même envisagé de parachuter Alexander De Croo sur les listes bruxelloises en raison de sa popularité nationale. Un peu comme Wilfried Martens en son temps.

Alexander De Croo leader providentiel ?

Mercredi soir, Alexander De Croo, qui a déjà présidé l’Open VLD de 2009 à 2012, s’est dit prêt à prendre la direction jusqu’à la désignation d’un nouveau président. “En tant que vice-président statutaire, je convoquerai un bureau de parti pour ouvrir une concertation sur la façon dont le parti doit être dirigé dans les prochains mois. Le parti peut compter sur moi jusqu’à la désignation d’un nouveau président”, a dit M. De Croo. “Il y eut un précédent en la personne de Guy Verhofstadt, cumulant un temps les fonctions de premier ministre et président de parti après le départ de Karel De Gucht”, observe Nicolas Bouteca, politologue à l’université de Gand. Alexander De Croo, sauveur du parti ? Mais comment un Premier ministre en exercice peut-il à la fois présider son propre parti à moins d’un an des élections ? s’interroge notre interlocuteur. “Il s’agit d’un exercice périlleux, ce n’est pas l’idéal pour le parti”, poursuit M. Bouteca.

Mais qui ensuite pour présider pleinement le parti ? alors ? Vincent Van Quickenborne ou Bart Somers, les deux autres grandes figures ? L’un d’eux devra peut-être se sacrifier. Mais il le fera à contre-cœur. Aucun des deux n’a terminé les chantiers qu’ils ont entrepris comme ministre.

Il faudra cependant que, comme l’a réclamé Els Ampe à Bruxelles, les élections internes interviennent au plus vite pour ne pas laisser “le navire sans capitaine”.