Elio Di Rupo serait “de plus en plus opaque en matière d’octroi de licences d’exportation d’armes”

Ce dernier s’inquiète en effet de la manière dont travaille la commission d’avis chargée d’éclairer le ministre-Président lorsque celui-ci est amené à se prononcer sur l’octroi d’une licence d’exportation d’armes. “En 2019, la commission d’avis était par exemple opposée aux exportations vers l’Arabie saoudite. Un an plus tard on constatait qu’elle était devenue beaucoup plus conciliante”. Stan Brabant évoque notamment, le “recadrage de cette commission avec l’arrivée en son sein d’un colonel, ancien conseiller Défense d’Elio Di Rupo, lorsqu’il était Premier ministre”. Il se demande dès lors si “la commission d’avis a encore une crédibilité”.

Restrictif mais pas tant que ça

L’expert pointe notamment le fait que, malgré la promesse du ministre-Président d’adopter “une attitude restrictive à l’égard des Émirats arabes unis”, trois licences d’exportations vers ce pays ont été accordées en 2021”. “Un pays qui est connu pour réexporter vers le Yémen notamment.”

Néanmoins, le rapport signale qu’en 2022, le montant des exportations wallonnes vers d’autres pays a diminué de 61 % par rapport à 2021. “Il y a deux raisons : la diminution des exportations vers l’Arabie saoudite et la fin du contrat de John Cockerill avec une entreprise canadienne pour l’assemblage de tourelles de chars”, insiste Stan Brabant qui rappelle que ce contrat violait selon lui plusieurs normes. “Les Tourelles étaient, certes assemblées au Canada, mais les chars étaient ensuite exportés vers l’Arabie saoudite. C’était donc renseigné comme une exportation vers le Canada sans spécifier qu’il y avait ensuite une réexportation vers un pays plus douteux.”

Le rapport évoque encore la baisse des exportations d’armes wallonnes vers l’Indonésie (six fois moins en 2022 par rapport à 2021). Des contrats qui concernent quatre entreprises wallonnes : la FN Herstal, John Cockerill, Mecar et New La chaussée. “C’est en baisse, mais il y en a toujours dans ce pays où des exactions ont été commises en Papouasie.”

On retiendra aussi que, selon Stan Brabant, la Wallonie a “octroyé des financements à la société John Cockerill pour développer un véhicule qui doit répondre à certains besoins dans la région du Moyen Orient”. “Pour ce faire, la société a annoncé l’établissement d’un partenariat avec la société Nimr détenue par un groupe d’État émirati.”

Signalons enfin l’augmentation du nombre de licences octroyées pour des exportations vers la France. A priori, on peut penser que la France n’est pas un pays douteux en matière de respect des droits de l’Homme, à l’instar d’autres états cités plus haut. “Cela concerne des munitions et la société Mecar en particulier qui dispose d’une filiale en France. On ne sait pas où vont ces armes après avoir été exportées en France. C’est un problème.”

En conclusion, les organismes associés au sein de l’observatoire des armes wallonnes demandent plusieurs choses. Notamment, une plus grande transparence autour de l’octroi de ces licences d’armes. “Mais aussi le respect des législations en la matière”, explique François Gras coordinateur des campagnes et du plaidoyer de la section belge francophone d’Amnesty. Les associations veulent garantir l’indépendance de la commission d’avis “où siègent également trois personnes employées par la Région wallonne”. “Ça ne nous rassure pas en termes d’indépendance”, insiste François Gras. La conclusion revient à Stan Brabant qui considère que la question des armes en Wallonie est gérée “par un petit monde qui fait sa popote de manière très opaque”.