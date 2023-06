“J’ai d’abord pensé qu’un cycliste avait percuté ma voiture, mais j’avais laissé suffisamment d’espace pour qu’il puisse passer. Je suis alors sorti pour voir ce qu’il en était. La femme a fait un geste de colère et a poursuivi sa route”, raconte Georges-Louis Bouchez. “Ma compagne a alors pris le volant et nous les avons poursuivis, car si la voiture était endommagée, je devais évidemment appeler la police. Au feu rouge suivant, nous sommes descendus, mais je n’ai même pas eu le temps de demander ce qui s’était passé. L’homme a immédiatement enlevé ses lunettes et m’a bousculé.”

Sur la vidéo, on voit effectivement Georges-Louis Bouchez se faire bousculer par un homme qui s’éloigne ensuite en direction d’un groupe de cyclistes. C’est à ce moment-là que la compagne du président du MR crie “sales flamands” à l’égard du groupe. “Elle ne le pense pas, car nous aimons et fréquentons tous les deux la Flandre”, s’est ensuite justifié Georges-Louis Bouchez. “Ces gens ont été très impolis. Ils ont crié que nous étions de sales Wallons et que nous n’avions qu’à retourner en Wallonie.”

Suite à cette altercation, la page Facebook de Jonge N-VA, la plus grande organisation politique de jeunesse en Flandre, a réagi aux propos du couple.

”'Sale Flamand '. Ce reproche, plus d’un Flamand l’a déjà entendu, entame l’auteur de la page. Le week-end dernier, Lucie Demaret, politicienne MR et amie de Georges-Louis Bouchez, a crié ce reproche après une dispute routière à Knokke”. “Un mépris mal placé règne encore chez les Wallons, malgré l’apport de 12 milliards d’euros par an en provenance de Flandre. La fracture dans notre pays est évidente”, poursuit-on.

Pour conclure, Jonge N-VA déclare que “nous, Flamands, pouvons encaisser les coups et porter fièrement l’insulte comme slogan”. “Flandre libre !”,déclare l’auteur.

Cette publication introduisait plusieurs jeunes issus du mouvement flamand portant des t-shirts bleu marine portant l’expression utilisée par la compagne de Georges-Louis Bouchez, “sales flamands”.