Affaire des visas iraniens: Hadja Lahbib ne démissionnera pas

Si la N-VA et le Vlaams Belang avaient déposé des motions demandant la démission de la ministre, le MR et l'Open Vld avaient eux introduit une motion dite pure et simple, mise au vote en premier lieu, par laquelle le parlement considérait que l'incident était clos. Cette motion pure et simple a été approuvée. Elle rend donc les motions de l'opposition caduques.