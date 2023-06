Alexander De Croo devient président temporaire de l’Open VLD

Paul Magnette s’oppose à la “double casquette”

Alexander de Croo a réfuté la volonté qu'on lui prêtait de s’emparer du pouvoir au sein de son parti.” Je n’ai pas l’intention de devenir président”, a-t-il assuré. “Mon travail consiste à diriger le pays et le gouvernement. Nous devons nommer quelqu’un qui a les qualités et qui est prêt à s’engager à court terme”, a-t-il ajouté, en réponse aux critiques du PS. Le président du PS Paul Magnette avait en effet déclaré sur Twitter être opposé à une “double casquette” pour le chef du gouvernement fédéral. “Un Premier ministre doit être au-dessus de la mêlée, il ne peut pas être président d’un parti en même temps, même ad intérim”, avait-il posté sur Twitter. La réaction du socialiste wallon déclencha un autre tweet ironique, signé par l’éditorialiste du Tijd, Rik Van Cauwelaert : “Paul Magnette vient de décider de s’installer aussi aux commandes de l’Open VLD”.

Qui acceptera, pour une durée limitée, de prendre les rênes de l’Open VLD, parti qui traverse aujourd’hui une crise existentielle sans précédent ? La mission s'annonce délicate. Assumer la présidence d’un parti politique pour une durée de moins d’un an et ce, dans l’ombre du Premier ministre Alexander de Croo, et prendre le risque de devoir assumer la responsabilité d’une possible défaite électorale en 2024 : le défi est immense. Des noms circulent pourtant. Il s’agit de ceux des deux vice-présidents, Stephanie D’Hose et Jasper Pillen, tous deux nommés par Egbert Lachaert. Le hic, c’est que l’un et l’autre sont jugés trop proches du président démissionnaire.

Plus réaliste est la piste qui conduit à Maggie De Block. Son nom revient avec insistance. La députée, médecin généraliste de profession, n’a pas l’intention de se représenter aux élections de 2024. L’élue de Merchtem pourrait donc rendre ce service au parti qui l’avait fait monter au fédéral comme ministre fédérale des Affaires sociales, de la Santé publique, de l’Asile et de la Migration dans les gouvernements Michel II, Wilmès I et II.

”Lijst De Croo”

Tous les observateurs sont d’accord sur un point : avec Egbert Lachaert aux commandes depuis trois ans, l’Open VLD a perdu beaucoup de ses plumes. Le libéral dit “bleu foncé” en Flandre pour souligner son positionnement marqué à la droite du parti, rêvait d’imposer son propre programme libéral, également "bleu foncé". N’ayant pas vraiment le choix, il consentit à faire monter son parti dans un gouvernement fédéral de centre-gauche, dans lequel l'Open VLD, il faut le reconnaître, n’a pas réellement réussi à y imprimer son empreinte. Egbert Lachaert a passé son temps à défendre un Premier ministre en permanence sur le qui-vive, contraint à accepter des compromis qui puissent satisfaire sa majorité et souffrant la comparaison avec son pendant francophone, Georges-Louis Bouchez, le président du MR, constamment à l'offensive.

L’Open VLD survivra-t-il à cette crise profonde ? Quels sont les derniers atouts des libéraux flamands ? De Standaard a déjà imaginé un nouveau nom pour l’Open VLD : la liste De Croo (”Lijst De Croo”) sous laquelle le parti pourrait faire campagne en vue des élections de 2024.

Pour les libéraux flamands, le ciel est décidément très tourmenté en ce moment. Certains pensent que son porte-drapeau, Alexander De Croo, peut encore réaliser de bonnes performances jusqu’aux élections. Ils attendent en effet beaucoup du Premier ministre qui conduit l’attelage de la Vivaldi et qui, en outre, présidera le Conseil européen à partir du premier janvier pour six mois.