Des débats électriques autour de l'affaire Hadja Lahbib et des motions sur la table: que faut-il attendre de la séance de ce jeudi à la Chambre?

Si la N-VA et le Vlaams Belang ont déposé des motions demandant la démission de la ministre, le MR et l'Open Vld ont eux introduit une motion dite pure et simple, mise au vote en premier lieu, par laquelle le parlement considère que l'incident est clos. Cette motion pure et simple, si elle approuvée, rendrait les motions de l'opposition caduques.

Tant le PS que le groupe Ecolo-Groen avaient indiqué mercredi que leurs députés approuveraient la motion pure et simple. Mais ce mercredi, de nouvelles révélations faites par deux Iraniens ont ajouté un peu d'huile sur le feu et tant du côté du PS que du côté d'Ecolo, on a remis un coup de pression sur Hadja Lahbib. Theo Francken a annoncé lui qu'il allait demander la démission... d'Alexander De Croo.

A noter que les écologistes ont demandé une réunion jeudi midi des chefs de groupe de la majorité heptapartite pour avoir des éclaircissements sur la position du MR et de l'Open Vld après la révélation de ces éléments neufs, a-t-on appris auprès des deux partis verts. (Avec Belga)