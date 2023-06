Doel 4 et Tihange 3 prolongés: des organisations s'indignent d'un accord "déséquilibré" entre Engie et le gouvernement

Dans une réaction commune, Greenpeace, Canopea et Bond Beter Leefmilieu qualifient l'accord signé par Engie et le gouvernement fédéral, pour prolonger de 10 ans les réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4, de déséquilibré.