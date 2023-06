Élargissement du ring nord : l’avis que va rendre la Région bruxelloise ne sera ni positif… ni négatif

À lire aussi

L’enquête publique sur le GRUP (plan régional de mise en œuvre spatiale), adopté provisoirement par le gouvernement flamand, se terminera en même temps que l’année scolaire flamande. Le gouvernement bruxellois se réunit ce jeudi pour rendre un avis très attendu sur la question.

Le Voka Brabant flamand, la puissante fédération patronale flamande, a mis la pression sur le gouvernement bruxellois pour qu’il approuve la proposition dans les plus brefs délais, afin que les travaux du ring puissent démarrer rapidement.

Depuis plusieurs années, le plan de réaménagement du Ring nord se trouve en effet confronté au refus du gouvernement bruxellois. Or, et même si la majorité bruxelloise diverge sur la stratégie et la réponse à apporter, la porte n’est plus tout à fait fermée.

Les cabinets ministériels bruxellois se sont concertés ce mercredi, sur la base d’une étude de Bruxelles mobilité. Selon nos informations, l’avis rendu par le gouvernement bruxellois ce vendredi ne sera ni positif.. ni négatif. Les différents partis semblent converger pour rendre un avis très simple, mettant en évidence plusieurs points cruciaux d’attention pour Bruxelles, comme la question de suppression de la sortie 8 contestée par Jette, l’impact réel de l’élargissement du ring sur l’augmentation du trafic et ses conséquences environnementales (qualité de l’air, bruit, biodiversité).

Rudi Vervoort (PS), ministre-président bruxellois avait proposé dans un premier temps de ne pas remettre d’avis du tout. “Cela ne lui paraissait pas indispensable de diffuser un avis négatif, s’il avait pour conséquence de crisper la Flandre et de geler le projet”, nous indique une source gouvernementale.

Rappelons que la solution de rénovation du ring qui a émergé en Flandre prévoit de créer deux projets de voie parallèle, une sorte de by-pass sur le Ring nord, afin d’éviter aux automobilistes de s’engouffrer sur le Ring pour quelques centaines de mètres. Sur une dizaine de kilomètres, le nombre de voies passerait de trois à quatre, dans les deux sens.

Ce projet prévoit la suppression de la sortie Wemmel (n°8). Une quatrième voie de circulation serait ajoutée à Wemmel. Mais ce scénario se heurte au refus de plusieurs bourgmestres, dont celle de Jette.

Face au Voka, Rudi Vervoort se dit favorable au plan

Comment expliquer cette position peu tranchée ? Les positions du PS, de Vooruit et de l’Open VLD d’un côté, et des écologistes de l’autre, s’annulent dans ce dossier.

”Nous avons rencontré Rudi Vervoort la semaine passée, lors d’une visite à notre siège en compagnie d’entrepreneurs bruxellois. Il nous a confirmé que le PS était en faveur du projet pour le ring, tel qu’il est sur la table. Mais il a précisé qu’il n’était pas le seul parti au sein de son gouvernement”, nous indique Eric Laureys, porte-parole du Voka.

Lors de cette rencontre, Rudi Vervoort s’est aussi entretenu avec le ministre-Président flamand dans ce qui, selon le PS, peut “servir de base à une future consultation”.

Chez Écolo et Groen, en revanche, le son de cloche est différent. Il n’est pour eux pas question de rendre un avis qui pourrait laisser penser que la Région bruxelloise est favorable à un élargissement du Ring.

Non à l’élargissement, oui au tram

Le projet global ne fait toutefois pas, même dans le clan écologiste, l’objet d’un rejet en bloc. Car ce plan de développement territorial prévoit également un investissement d’un milliard d’euros dans des infrastructures alternatives pour les voitures et les cyclistes mais aussi 500 millions d’euros dans des mesures d’amélioration de la qualité de vie. Cela comprend l’ajout de trois nouvelles lignes de tram (les Brabantnet) qui relieraient ainsi le Heysel à Vilvorde et à l’aéroport national de Zaventem et Willebroek à Bruxelles.

Le projet prévoit également un RER cyclable, ainsi que la préservation du bois du Laerbeek, via l’ajout de deux grands ponts paysagers (écoducs).

“Le plan flamand lie ces projets entre eux. Si on flingue le ring, on flingue aussi les trams et les pistes cyclables”, résume une source gouvernementale.

Un deal Néo contre le Ring ?

Dans certains milieux économiques flamands, il se murmure en outre depuis des années que le projet Néo, sur le plateau du Heysel, est lié de facto à celui de l’optimalisation du ring, dans une forme de pacte de non-agression entre le gouvernement flamand et le PS bruxellois.

Or, coïncidence ou non, la Région flamande, selon L’Echo, vient justement de délivrer le permis de construire en vue de la réalisation d’une liaison entre le Ring et l’emplacement du projet Néo.

L’avis qui sera rendu par Bruxelles vendredi ne sera, certes, pas contraignant. Mais la Région bruxelloise finira par contre, de même que la Flandre, par devoir se prononcer lors de la délivrance des permis, sans doute sous à la prochaine majorité. Il s’agit donc d’être cohérent et de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Pour avancer le plus vite possible, le gouvernement flamand pourrait fractionner les permis en plusieurs morceaux et avancer de son côté, sans attendre Bruxelles. De Werkvennootschap, l’organisation flamande responsable du réaménagement du Ring, espère pouvoir introduire les demandes de permis d’environnement pour la mi-2024 et commencer les travaux dans la zone de Zaventem au plus tôt “à la fin de l’année 2025”.