Hadja Lahbib n’est toujours pas tirée d’affaire: “On a une ministre qui s’accroche à son poste, quitte à fragiliser le gouvernement”

”Vous vous dites que vous ne voulez pas être filmé à ses côtés. Vous prenez vos distances avec votre ministre et vous avez raison”, a ironisé Peter De Roover, le chef de file fédéral de la N-VA, à l’adresse d’Alexander De Croo.

Peter De Roover a une nouvelle fois interrogé Alexander De Croo sur l'Irangate. ©DLE

”Comme nous l’avons dit depuis le début, justifie auprès de La Libre Gilles Vanden Burre, chef du groupe Écolo-Groen, la ministre Lahbib doit prendre ses responsabilités, d’autant plus si les éléments neufs sont avérés. Mais nous ne comptons pas faire tomber le gouvernement. Nous avons donc logiquement posé notre question à Hadja Lahbib.”

Pour les verts et le PS, il n’est pas question que leurs attaques contre Hadja Lahbib éclaboussent le Premier ministre. Il y va de la survie du gouvernement.

La mère de deux opposants iraniens arrêtée

Les éléments neufs dont parle Gilles Vanden Burre ont été sortis par Het Laatste Nieuws, jeudi matin. Le journal relayait les propos de deux frères, deux opposants au régime iranien résidant en Belgique, qui avaient participé le 13 juin à une manifestation contre la venue à Bruxelles de la délégation iranienne qui comprenait le maire de Téhéran. Selon eux, leur mère a été arrêtée, interrogée et menacée en Iran à la suite de vidéos et de photos prises à l’occasion de cette manifestation.

La Sûreté de l'État ne peut confirmer l’arrestation de la dame en Iran, ni le lien qu’il y aurait avec le déplacement de la délégation à Bruxelles.

”Si ces faits sont avérés, c’est gravissime”, a lancé à la Chambre Samuel Cogolati, député Écolo. “La seule conclusion valable, a-t-il dit à la ministre, c’est que, avec les visas que vous avez délibérément octroyés [à la délégation de 14 Iraniens], vous avez pris le risque de mettre des vies en danger.”

La Sûreté de l’État a lancé une enquête sur ces témoignages. Pour l’heure, elle ne peut confirmer l’arrestation de la dame en Iran, ni le lien qu’il y aurait avec le déplacement de la délégation à Bruxelles. La Sûreté confirme par contre que des images de ressortissants iraniens en Belgique sont régulièrement utilisées par le régime pour faire pression sur des proches restés au pays. Le phénomène est bien connu des services de sécurité belges, qui précisent que l’Iran n’a pas nécessairement besoin d’envoyer une délégation chez nous pour se livrer à de telles pratiques.

Lahbib demande des comptes

Le député Theo Francken (N-VA) a néanmoins prétendu, jeudi, sur LN24, avoir envoyé à la Sûreté de l’État “de nouveaux éléments” qui prouvent “un lien direct” entre l’arrestation et la venue de la délégation. Il faudra juger sur pièce.

Hadja Lahbib, de son côté, a fait savoir que deux personnes qui filmaient et prenaient des photos des manifestants, le 13 juin, faisaient bien partie de la délégation iranienne. “L’intimidation de manifestants est inacceptable”, a commenté la ministre.

Elle a dit avoir demandé des comptes à l’ambassadeur iranien en poste à Bruxelles. Selon ce dernier, a expliqué Mme Lahbib, les photos prises visaient à démontrer que le nombre de manifestants n’était pas important. “Cette explication n’est pas satisfaisante”, a terminé la ministre, indiquant qu’elle aurait également un contact avec son homologue iranien.

Les motions de méfiance écartées

”Regardez l’ampleur des dégâts, a attaqué Malik Ben Achour (PS). C’est pour cela qu’on vous a dit de faire votre examen de conscience, de prendre vos responsabilités (donc de démissionner, NdlR). Vous n’avez pas réussi à reconquérir la confiance du Parlement. On a une ministre qui s’accroche à son poste, quitte à fragiliser le gouvernement.”

La N-VA et le Vlaams Belang avaient déposé des motions de méfiance contre Hadja Lahbib. En réplique, l’Open VLD et le MR avaient déposé une motion pure et simple. Une telle motion permet, si elle est adoptée, d’évacuer les motions de méfiance et donc de sauver la tête de la ministre. Le PS et les verts ont longtemps hésité à soutenir la motion pure et simple, estimant que Mme Lahbib devait faire un pas de côté. Mais ils l’ont finalement approuvée, jeudi soir, car un vote sur lequel la majorité se serait déchirée aurait pu signifier la chute du gouvernement.