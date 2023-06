Georges-Louis Bouchez réagit aux violences à Bruxelles: "Aucun lien avec les faits de Nanterre"

À lire aussi

Ce vendredi matin, Georges-Louis Bouchez a réagi à ces événements dans notre capitale. Pour le président du MR, "les dégradations et violences qui ont eu lieu à Bruxelles ne peuvent avoir aucun lien avec les faits de Nanterre. Elles sont simplement le fait de la bêtise et du manque de civisme et d’éducation de certains. Tolérance 0. Ces personnes devraient faire l’objet de comparutions immédiates et payer les dommages occasionnés!"