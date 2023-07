Les délais sont encore très longs pour l’obtention des primes énergies en Wallonie

Le but étant de simplifier le mécanisme, un certain nombre de choses ne seront plus demandées à ceux qui sollicitent une prime. On nous précise au cabinet de Christophe Collignon (PS), en charge du Logement et qui porte la réforme avec Henry, qu’il “n’y aurait plus de rapport de suivi des travaux à remettre, que le logiciel qui traite les dossiers va les traiter plus vite et enfin, que du personnel supplémentaire va être engagé”.

Bref, la Wallonie veut donc que tout aille plus vite. Les Wallonnes et les Wallons devront néanmoins s’armer d’un peu de patience. Le principe restant le même, puisque les primes sont versées après les travaux. Pour bénéficier des nouveaux montants en vigueur dès ce 1er juillet, il faut les avoir réalisés après le 1er novembre 2022.

En fonction du revenu

Ces primes dépendront évidemment du revenu du ménage ou de la personne qui les sollicitent. Le gouvernement wallon donne ainsi quelques exemples.

Prenons le cas d’un ménage qui décide d’isoler son toit. “Il dispose de revenu de 40 000 euros globaux par an. Sa toiture fait 50 m2. Sa prime de base, s’il décide d’isoler avec du polyuréthane, est de 50 euros par m2. Avec son revenu, sa prime est multipliée par 3. Il peut donc recevoir une prime de 150 euros par m2. Étant donné la surface de la toiture, il pourrait avoir une prime globale de 7 500 euros. Attention, sa prime sera plafonnée à 90 % de sa facture”, explique-t-on au cabinet Henry. Il est difficile dans ce cas-ci de faire un comparatif précis par rapport à l’ancienne prime, puisque celle-ci était calculée au kwh économisé.

Prenons, à présent un ménage qui décide d’installer une chaudière biomasse. “Ce ménage dispose de revenus globaux annuels de 22 000 euros. Avec cette catégorie de revenu, il peut percevoir une prime multipliée par 6. La prime de base pour la chaudière biomasse est de 1 800 euros (contre 1 000 euros précédemment). Avec la multiplication selon la catégorie de revenus, ce ménage recevra une prime de 10 800 euros. Attention, sa prime sera aussi plafonnée à 90 % de sa facture”.

Certaines primes touchent directement à la salubrité du bâtiment. “Parce qu’avant d’isoler son toit ou sa maison, refaire l’électricité, c’est quelque chose de nécessaire”, nous dit-on au cabinet Collignon. Prenons ainsi le cas de “Monsieur et Madame X ont une fuite dans leur toit d’une superficie de 80 m2, à cause des tuiles défectueuses. Ils ont des revenus de 30 000 euros/an globalement imposable. Ils peuvent bénéficier d’une prime multipliée par 4. Dans les deux régimes de primes, le montant de base actuel pour le remplacement de la couverture de toiture est de 6 euros/m2. Avec le coefficient multiplicateur, Monsieur et Madame X pourraient donc bénéficier d’une prime de 1 920 euros. Une fois la réforme adoptée, le montant de base de la prime passera de 6 à 10 euros du m2. Monsieur et Madame X pourront donc bénéficier d’une prime de 3 200 euros”.