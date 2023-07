PS et Vooruit plus que jamais unis: "Quand on regarde le bilan d'action de la famille socialiste dans le gouvernement, on peut être fiers"

Le gouvernement n’est-il pas en état de mort clinique ? La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), n’a plus la confiance de certains partenaires de la majorité ; le président du PS, Paul Magnette, a réitéré sa menace, dimanche dernier, de remplacer le MR par les Engagés ; vous avez eu, M. Vandenbroucke, une vive altercation avec le ministre de la Justice, Van Quickenborne (Open VLD) ; les grandes réformes – sur les pensions, la fiscalité… – n’atterrissent toujours pas. Cela fait beaucoup, non ?

Frank Vandenbroucke (FVDB) : Samedi dernier, on a encore eu une longue réunion, intéressante et constructive, sur la réforme fiscale. Je vois là un gouvernement qui travaille et c’est ce que nous voulons. Il y a encore énormément de pain sur la planche.

C’est un gouvernement qui travaille, mais est-ce un gouvernement qui réforme ?

FVDB : On sous-estime les réformes importantes qui ont été réalisées. Vincent Van Quickenborne, par exemple, est un ministre de la Justice qui veut des réformes. Pendant des années, on a tenté d’écrire, sans succès, un nouveau Code pénal. Vincent est en train d’y arriver. En santé mentale – un vaste chantier –, on est en train d’investir 330 millions d’euros structurels d’ici la fin de la législature ; un nouveau modèle de financement des médecins généralistes vient d’être validé ; etc. Notre gouvernement réforme, mais ce que l’on retient, ce sont les bagarres.

Thomas Dermine (TD) : En 2020, quand j’écrivais dans l’accord de gouvernement que la Belgique atteindrait les 3,5 % d’investissements publics, je n’y croyais pas moi-même. Eh bien, en fin de législature, on y sera ! Parfois, dans les médias, on a l’impression qu’on a juste des partenaires qui se querellent. Mais il n’y a pas de différence à faire entre le fond et la forme. En matière de fiscalité, par exemple, tout le monde est d’accord pour baisser les impôts sur le travail, singulièrement sur les bas et moyens salaires. Par contre, sur les compensations, il y a des différences fondamentales entre les partenaires. Les tensions sur la forme sont le reflet de divergences plus profondes sur le fond, elles sont le reflet d’un gouvernement qui veut avancer sur les réformes.

Le gouvernement va-t-il travailler jusqu’au 9 juin 2024, date des élections ? La campagne électorale semble avoir déjà commencé.

TD : Oui, et le meilleur argument électoral que peut avancer le gouvernement, c’est d’aboutir sur des réformes.

FVDB : Le livre “La social-démocratie ou le compromis”, d’Alain Bergounioux et Bernard Manin, m’a fortement influencé quand j’étais jeune. Ce livre explique que la social-démocratie est un mouvement de réformes en profondeur, mais qui s’organise en étapes démocratiques, avec cette capacité de faire des compromis. Dans le monde d’aujourd’hui, ce processus de compromis est devenu plus compliqué parce que tout est immédiatement public. C’est une grande différence avec ce que j’ai vécu il y a vingt ans. À l’époque, une fuite dans la presse sur une négociation était exceptionnelle. Maintenant, il est exceptionnel de ne pas avoir de fuites… (rires) Il y a vingt ans, on pouvait être ouverts, francs lors des négociations, on pouvait expliquer sa vulnérabilité politique, cela ne fuitait pas. Et à la fin, on sortait unis, avec l’image d’un gouvernement solidaire. Je regrette que cette culture ait disparu. On est dans un monde différent, mais je garde la volonté d’aboutir à des compromis.

TD : Si quelque chose nous unit en tant que socialistes, c’est bien cette confiance accordée au modèle de la social-démocratie. Il a montré depuis l’après-guerre que c’était une façon efficace de gérer toute une série de tensions et d’intérêts conflictuels dans la société. Ce que l’on devrait réinventer dans la société actuelle, c’est le rôle des corps intermédiaires. Avant, les intérêts individuels des travailleurs, des employeurs, des patients, étaient synthétisés par les corps intermédiaires. Ceux-ci essayaient d’influencer le travail du gouvernement, qui faisait les arbitrages dans la discrétion. Ensuite, les corps intermédiaires repartaient vers le bas pour expliquer les compromis. Aujourd’hui, on peut regretter les fuites, l’immédiateté des réseaux sociaux, mais on ne fera pas marche arrière. Il faut donc réinventer une façon de fonctionner où on a ces “absorbeurs de chocs” qu’étaient les corps intermédiaires et qui faisaient le succès de la social-démocratie.

Pour Thomas Dermine, le bilan du gouvernement ne doit pas être sous-estimé. ©cameriere ennio

Mais à l’époque, la social-démocratie fonctionnait parce qu’on agitait un contre-modèle : le communisme.

FVDB : Mais c’est de nouveau comme cela. Le contre-modèle, aujourd’hui, c’est notamment Poutine (le président russe). La seule réponse durable à des dérives comme on les a vues en Russie, à des systèmes autoritaires, c’est la solidarité européenne, la solidarité entre des États providences démocratiques.

Il semble de plus en plus difficile de défendre les compromis obtenus face à la concurrence de formations comme le PTB ou le Vlaams Belang.

TD : En Wallonie comme en Flandre, on a une émergence de partis populistes sans expérience ni même la volonté de participer à la gestion de l’État. Ce qui est important pour nous, socialistes, c’est de pouvoir dire que la gestion de l’État quand on est au pouvoir est radicalement différente de la gestion lorsqu’on n’y est pas. Quand les socialistes sont là, il n’y a pas de saut d’index, par exemple. Mais ce n’est pas suffisant de pointer ce à quoi on a échappé. Il faut aussi montrer ce que nous avons accompli. Quand on regarde le bilan de l’action de la famille socialiste dans la coalition Vivaldi, on peut être fiers : réinvestissement dans les soins de santé, hausse des pensions bien au-delà de ce que l’on avait promis, investissements publics… Une direction claire a été donnée, malgré le bruit créé par des gens comme Georges-Louis Bouchez (le président du MR) et son show permanent.

FVDB : Je vous donne un exemple. J’ai fait changer la législation sur “le maximum à facturer” (le MAF est un système qui plafonne les dépenses de santé des citoyens, NdlR). Ce système a été créé par les socialistes il y a 20 ans. La “suédoise” (le gouvernement Michel, de 2014 à 2018) a changé la législation en vue d’indexer les plafonds. Si, soudainement, il y a 10 % d’inflation, cela veut dire qu’on va détériorer la protection… Ce système protège 660 000 ménages belges. Si on avait laissé jouer l’indexation, les malades chroniques auraient parfois dû payer eux-mêmes jusqu’à 200 euros en plus ! Avec le gouvernement actuel, on a gelé l’indexation des plafonds pour cette année. C’est un effort budgétaire de 50 millions d’euros. Cela n’a pas été simple à obtenir.

Frank Vandenbroucke, future Premier ministre ? Le poste de n°2 lui convient très bien, sourit-il. ©cameriere ennio

On évoque souvent les différences entre le PS et Vooruit dans plusieurs dossiers, notamment socio-économiques. Est-ce une difficulté ?

FVDB : Il y a des différences, c’est évident. Mais nos inspirations sont les mêmes : la solidarité, l’importance d’organiser un État capable de gérer cette solidarité… Mais les contextes sont différents. Un exemple. À Bruxelles et en Wallonie, pendant 20 ans, il y a eu un chômage des jeunes assez massif, tandis qu’en Flandre, pour des raisons démographiques et économiques, le problème principal était le faible taux d’emploi chez les plus de 50 ans. Cela explique beaucoup de positionnements un peu différents au sein de la famille socialiste sur l’emploi (le président de Vooruit, Conner Rousseau, avait par exemple estimé qu’il faudrait proposer un emploi à tous les chômeurs de longue durée, qui devrait être accepté – ce qui est inaudible pour le PS, NdlR) ou sur les pensions. J’ai beaucoup de contacts avec les sociaux-démocrates des Pays-Bas : ils ont beaucoup de différences avec nous et, pourtant, l’inspiration de fond est la même.

TD : La raison pour laquelle je suis socialiste, c’est parce que je pense que, fondamentalement, la nature est injuste. On ne naît pas avec les mêmes chances. Il faut donc organiser la solidarité via la puissance publique pour redistribuer les cartes. On parlait des différences économiques pour expliquer les nuances entre Vooruit et le PS, mais il y a aussi la nature de nos paysages politiques respectifs. Du côté francophone, la gauche est très dominante. En Flandre, c’est la droite.

PS et Vooruit seront-ils à nouveau réunis en 2024 dans le futur gouvernement ?

FVDB : Ce serait logique.

TD : C’est notre intention, oui.

FVDB : Il y a eu des périodes où le SP.A (ancien nom de Vooruit) était dans l’opposition au fédéral tandis que le PS était au pouvoir. J’étais meurtri. Politiquement, cela n’avait pas de sens et c’était ingérable.

M. Vandenbroucke, si les socialistes devaient former la première famille politique en 2024, pourriez-vous devenir Premier ministre ?

FVDB : Je n’ai aucune ambition de ce genre. Durant ma carrière, j’ai toujours été, au mieux, le numéro 2 et cela me plaît bien. (rires)

Faut-il une réforme de l’État après les élections ? Est-elle souhaitable ? C’est une demande forte de la N-VA.

FVDB : En soi, oui, une réforme de l’État est souhaitable. Les institutions peuvent être améliorées, c’est clair. La dernière réforme de l’État en matière de soins de santé a été une catastrophe car elle était basée sur des symboles et non sur le souci d’une politique efficace. Certains négociateurs voulaient absolument obtenir un “vette vis” (un “poisson gras”, c’est-à-dire un trophée politique, NdlR), mais sans se demander comment fonctionne le système de santé contemporain…. Je ne veux pas revivre cela. Donc, oui pour une réforme de l’État, mais quelle est la priorité ? Les défis sociaux, écologiques, budgétaires, sont tels qu’on ne peut pas les laisser être les otages d’une négociation institutionnelle sans fin.

TD : En matière institutionnelle, il y a un grand principe : on pense toujours que l’herbe est plus verte ailleurs… En Belgique, nous sommes persuadés que notre système est archi-inefficace et archi-complexe, mais si vous parlez aux Allemands, aux Français et même aux Hollandais, tout le monde se plaindra de son propre système. Chaque minute que l’on passe à parler de l’institutionnel, c’est autant de temps qu’on ne passe pas à discuter du financement à long terme des pensions, de la transition écologique, etc. Notre pays a été bloqué 541 jours sur BHV (Bruxelles-Hal-Vilvorde). Le jour où on a scindé BHV, ça n’a pas fait la moindre différence pour les gens.