Une action coup de poing pour l’actuelle cheffe de groupe des Engagés à la Chambre et conseillère communale à Frameries. “Une action coup de poing, mais bien réfléchie”, rectifie-t-elle devant Martin Buxant sur LN24 ce lundi matin. “C’est très sain en politique de ne pas s’accrocher aux mandats. Il faut un renouvellement avec des nouvelles idées. J’estime qu’il faudrait une limitation des mandats et c’est important d’appliquer cela à soi-même et ne pas faire la leçon aux autres.”

Catherine Fonck admet ne plus se retrouver dans le monde politique d’aujourd’hui. “Notamment avec la paralysie avec laquelle nous devons composer”, poursuit-elle. “J’ai aussi du mal avec le conflit permanent. Surtout entre ceux qui doivent collaborer dans les gouvernements. Il y a aussi l’égocentrisme, le simplisme et l’extrémisme dont certains font preuve. C’est un constat lucide important pour essayer d’avoir des meilleurs lendemains au niveau politique. En fait, je me donnais à fond dans mon mandat. Et puis, à la fin de la semaine, je me posais la question : à quoi j’ai été utile ?' Trop souvent, je me rendais compte que les choses auraient pu avancer plus, et plus vite.”

La femme politique dénonce un monde où le sens des priorités est un problème. “On préfère bloquer l’un ou l’autre pour éviter qu’il ait une plume en plus à son chapeau. Les politiques pensent de moins en moins au sens commun. La communication est devenue également différente. Aujourd’hui, on préfère réaliser des vidéos TikTok plutôt que d’avancer sur les dossiers. J’aimerais que la politique se recentre sur davantage de fond, moins de comm' et de paralysie.”

Celle qui a été élue députée fédérale pour la première fois en 2003 assure ne pas être fatiguée ou frustrée. “Je refuse juste de participer à un système que je ne peux plus accepter. Si le pire dépasse le meilleur, il y a un vrai souci”, ajoute-t-elle. Lors de cet entretien, elle admet que la période du Covid a joué un rôle important car elle estime qu’il y a un décalage profond entre la réalité et les choses promises par les politiques. Ce qui a créé un problème de confiance énorme entre la population et son monde professionnel. Une question reste en suspens : quel sera son avenir ? “Je n’ai aucun poste qui m’attend bien au chaud. Mais j’ai envie de retourner vers la médecine, mon premier amour.”

Catherine Fonck : “Je ne me bats pas contre l’Horeca, je me bats contre le tabac”

Après avoir évoqué son cas personnel, l’invitée de ce lundi est revenue sur un dossier important : les délais d’attentes des IRM. Aujourd’hui, il faut parfois attendre des mois avant d’obtenir un rendez-vous pour ce type de demandes. “Nous manquons de machines”, explique-t-elle. “La France en a deux fois plus et l’Allemagne trois fois. Cela s’explique de plusieurs manières. Déjà, il y a neuf ministres de la Santé. C’est beaucoup trop et cela participe à la lenteur pour changer les choses. Ensuite, les machines sont très chères. Enfin, nous manquons de technologues. À juste titre, nous parlons beaucoup du monde infirmier qui vit une pénurie en Belgique. Cela concerne aussi les technologues dont on parle beaucoup moins alors qu’il s’agit d’un métier d’avenir.”

Autre combat important : le tabagisme. Ce lundi matin, on apprenait que les fumoirs allaient être interdits à partir de 2026. “Rappelons-le : il s’agit de la première cause de cancer en Belgique. Je ne veux pas attaquer le monde Horeca, je m’attaque au tabac. Dénormalisons le tabac et offrons des espaces sans tabac. Je veux un objectif commun avec l’Horeca. Osons aborder le sujet ensemble pour passer un cap et relever le défi.”

Cette idée d’interdire les fumeurs à l’extérieur, l’Horeca n’y est vraiment pas favorable. “Souvenez-vous, lorsqu’on a interdit les fumeurs à l’intérieur des établissements. Il y avait aussi de la résistance. Aujourd’hui, les travailleurs remercient les politiques d’avoir pris cette décision. Cela pourrait aussi exister avec cette nouvelle mesure mais nous devons trouver des solutions ensemble.”