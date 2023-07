Hadja Lahbib (MR), une rage de vaincre bien dissimulée : “Certains en politique n’ont que la moitié de son QI”

Au sein de la majorité fédérale, le PS et Ecolo ont finalement choisi de préserver la stabilité du gouvernement De Croo et n’ont pas permis à la N-VA de mettre au vote sa motion de méfiance contre la ministre des Affaires étrangères. À mots couverts, les socialistes et les écolos invitaient toutefois Hadja Lahbib à “tirer les conclusions” de cette nouvelle crisette vivaldienne. C’est-à-dire à démissionner spontanément.

”Elle joue sa vie dans cette histoire”

À moins de nouvelles révélations, ce scénario ne devrait pas se réaliser. La ministre MR s’est accrochée à son maroquin et devrait survivre politiquement. Pour son entourage, sa capacité à encaisser les coups n’est une surprise. “Elle vient d’un milieu extrêmement modeste dont elle est sortie par sa rage de réussir, confie un proche. Beaucoup de gens sous-estiment cette rage, cette capacité à résister car cela ne se voit pas. Hadja et une femme qui a dû se battre tout le temps, constamment, en raison de ses origines. À sa place, d’autres auraient démissionné. Elle tiendra jusqu’au bout car elle joue sa vie dans cette histoire. Elle n’a pas de plan B, à part retourner à la RTBF. Mais sa carrière journalistique était devenue pour elle une impasse.”

Née dans une famille d’origine algérienne, habitant la commune de Boussu (Hainaut) située dans ce Borinage amoché par la mort de l’industrie minière, elle décrochera un diplôme en journalisme à l’ULB. Elle présentera pendant 20 ans le JT sur la chaîne publique. Ces dernières années, toutefois, elle n’était plus dans la lumière. “Elle dira qu’elle aimait ce qu’elle faisait, ce qui est vrai, mais elle n’était plus au top, elle n’était plus en odeur de sainteté à la RTBF. C’est une grande maison et, si on est démodé ou si on déplaît, cela peut aller très vite : à un moment on entre dans une phase descendante. Ce qui était son cas”, affirme notre source.

Enracinée au MR

Outre une forte personnalité qui explique sa pugnacité, Hadja Lahbib a été poussée dans le dos par son parti, le MR. Georges-Louis Bouchez, le président libéral, a pris en main la contre-attaque face aux missiles tirés depuis les bancs de la Chambre des représentants. Les députés de son camp, dont Sophie Wilmès et Michel De Maegd, lui-même ancien présentateur du JT de RTL, l’ont farouchement défendue.

Bombardée par la gauche et par la droite nationaliste flamande, l’ancienne journaliste ertébéenne ressort de cette épreuve plus enracinée que jamais au MR. “Elle a perçu la solidarité totale au sein du parti, explique un “baron” libéral. L’un des effets collatéraux de l’affaire des visas, c’est que cela a approfondi son ancrage politique au MR. Plus de doute à son sujet, désormais.”

Il y a un an, lors de la conférence de presse annonçant sa désignation à la tête de la diplomatie belge, Hadja Lahbib s’était montrée ambiguë au sujet de ses convictions. “Ni de gauche, ni de droite, mais fondamentalement libre”, avait-elle répondu avec emphase aux journalistes qui lui demandaient si elle épousait l’ensemble des positionnements du MR. Critiquée, elle avait finalement pris sa carte du parti mais il subsistait un doute sur l’engagement libéral de cette personnalité médiatique jugée proche de la galaxie socialiste.

Hadja Lahbib a longtemps fait partie des journalistes vedettes de la RTBF. ©RTBF/Cassandre Sturbois

De la naïveté

Les polémiques entourant l’Irangate, sa mise en cause personnelle étalée dans les médias, ont eu un autre impact personnel : la fin de son innocence. La politique est très souvent impitoyable et il ne suffit pas de la connaître pour la maîtriser. Il faut surtout en avoir éprouvé l’âpreté. C’est désormais chose faite. “Hadja est redoutablement intelligente. Certains en politique n'ont que la moitié de son QI… mais elle doit encore comprendre les rites du monde dans lequel elle se trouve désormais, décode un fin observateur. Sur le plan politique, elle est inexpérimentée. Elle a une certaine candeur qui peut être rafraîchissante mais qui contient une dose de naïveté. Elle n’a pas encore de sens politique profond. Cela va venir, cela s’apprend.”