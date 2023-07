Meryame Kitir quitte la politique : "Ce sera mon dernier mandat"

Mme Kitir n'a pas précisé son avenir. "Je porte sur mon dos un sac rempli d'expérience et de réseaux que je veux mobiliser au service de la société".

Agée de 43 ans, la socialiste flamande a été ministre de la Coopération durant un peu plus de deux ans avant de quitter son poste, en décembre dernier, sur fond d'épuisement psychologique et de difficultés avec son cabinet.

Limbourgeoise, fille d'un mineur d'origine marocaine, elle entre comme ouvrière à l'usine Ford de Genk en 1999 où elle est déléguée syndicale affiliée à la FGTB et s'illustre dans une période marquée par une lourde restructuration. Elle est repérée par un autre Limbourgeois, Steve Stevaert, homme fort des socialistes flamands à l'époque. En 2006, elle est élue au conseil communal de Maasmechelen et, en 2007, elle est élue pour la première fois à la Chambre.

En 2012, alors que l'annonce de la fermeture de Ford Genk vient de tomber, la députée émeut l'assemblée par un discours poignant. En 2015, elle est désignée cheffe de groupe du sp.a qui siège sur les bancs de l'opposition à la coalition suédoise.

Le président de Vooruit, Conner Rousseau, a salué l'une des politiques les plus authentiques du paysage belge. "De la chaîne chez Ford Genk jusqu'à la tribune de la Chambre et finalement ministre. Toujours sur les barricades pour les droits, les salaires et les pensions des travailleurs (...) Un parcours dont on peut être super fier. Elle nous manquera", a-t-il dit.