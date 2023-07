Un renouvellement des cadres sans précédent se prépare chez Les Engagés

En tout état de cause, l’ex-CDH se prépare à un renouvellement sans précédent de ses cadres. Samedi, dans La Libre, la cheffe de file à la Chambre, Catherine Fonck, a annoncé qu’elle arrêterait la politique à la fin de la législature. Toujours au parlement fédéral, il est acquis que Josy Arens ne sera plus de la partie. Et Georges Dallemagne, 65 ans, hésiterait.

Au Parlement wallon, Alda Greoli a déjà démissionné de son poste de députée pour se consacrer à sa ville de Spa. Son avenir politique se situe là. Et du côté d’André Antoine et René Collin, respectivement 63 et 65 ans, cela commence à sentir la fin de carrière.

Enfin, au Parlement bruxellois, Bertin Mampaka a rejoint le MR, Véronique Lefrancq a quitté Les Engagés et l’ancienne ministre Céline Fremault a annoncé, elle aussi, qu’elle ne se représenterait pas en 2024.

Au moins un quart des députés à remplacer

Toujours à Bruxelles, et même s’il n’est pas député, pointons le départ de l’entrepreneur Rachid Azaoum pour le MR, lui qui s’était beaucoup investi dans la création du mouvement Les Engagés. De même, Alain Raviart, l’ex-commentateur politique de RTL et Paris Match, devenu porte-parole du parti, et qu’on annonçait candidat à Bruxelles, il serait également en partance.

Bref, sur les 22 parlementaires que comptait le parti à l’issue du scrutin général de 2019, 6 sont déjà partis ou vont partir – soit plus d’un quart des députés. Et au moins 3 autres pourraient suivre.

On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein dans ce genre de situation. Le parti a refondé sa doctrine, porte des propositions nouvelles, est parvenu à créer une vraie rupture avec la ligne du CDH. Mais ce message rénové est porté, pour le moment, par des personnalités qui ont incarné le CDH pendant des années, ce qui peut créer une certaine dissonance. Le renouvellement en profondeur qui s’annonce devrait permettre de clarifier la ligne des Engagés.

Le sacrifice des anciens

Cependant, perdre des personnalités bien implantées dans le paysage électoral, c’est perdre les voix qui vont avec. Catherine Fonck, par exemple, avait réalisé le troisième score dans le Hainaut avec plus de 19 000 voix de préférence. “Le renouvellement, c’est bien, mais sans l’appui des anciens, ça devient compliqué, analyse un Engagé. Quand on met en place une stratégie électorale, on ne peut quand même pas se couper de tout le monde”, en sacrifiant tous les anciens.

”On demande du renouvellement et quand ça arrive, on n’est pas content… Il faut savoir ce que l’on veut, même si ce n’est jamais gai de perdre des gros faiseurs de voix, répond une seconde source. Je pense que Maxime Prévot va mettre en place un subtil mix de gens aguerris et de nouveaux.”

Qui seront ces nouveaux ? Des noms comme ceux de Jean-Paul Bastin en province de Liège, Coralie Bonnet dans le Luxembourg, Sofia Bennani, Mounir Laarissi, Saïd Chibani ou Ismaël Nuino à Bruxelles sont cités pour jouer des rôles en vue.

Dans le Hainaut, le remplaçant tout désigné de Catherine Fonck sur la liste fédérale est l’ancien ministre wallon Jean-Luc Crucke, fraîchement débarqué du MR. Mathieu Perin et Aurore Tourneur compteront également à la Région ou au fédéral.

Quel rôle pour le vice-président Yvan Verougstraete ?

À Bruxelles, un binôme composé du vice-président Yvan Verougstraete au fédéral et Christophe De Beukelaer à la Région se dessine. Le souci, c’est qu’on aurait deux hommes comme têtes de liste, or les partis veillent de plus en plus à assurer la parité des genres pour ces deux places.

Yvan Verougstraete, vice-président des Engagés, fondateur de la chaîne Medi-Market. ©Dphotography

La position qu’occupera Yvan Verougstraete fait l’objet de toutes les spéculations. Le fondateur des magasins Medi-Market, arrivé il y a un an au parti, est aussi cité à l’Europe, en remplacement de Benoît Lutgen, lequel reviendrait au fédéral.

Cela dit, au regard des sondages, Les Engagés ne sont pas sûrs d’encore décrocher un siège au Parlement européen. Le très médiatique vice-président du parti risquerait dès lors de ne pas être élu. “On ne peut pas griller cette cartouche, ce serait une ineptie, tranche un Engagé. Il est très actif, et l’action, elle se passe à la Région ou au fédéral.”