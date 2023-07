Les chapeaux et foulards pour les patients atteints du cancer ne sont toujours pas remboursés

À lire aussi

”La chimiothérapie peut entraîner une perte de cheveux qui est généralement temporaire, mais qui peut néanmoins affecter gravement le patient, justifiait l’Inami. La nomenclature existante (qui détermine les remboursements, NdlR) prévoit déjà une intervention pour l’achat d’une perruque. Les patients peuvent également choisir de porter un foulard, une casquette ou un bonnet après la perte de cheveux. Cependant, aucune intervention n’est prévue dans ce cadre, alors qu’il s’agit d’une alternative valable pour de nombreux patients. La nomenclature sera adaptée [en 2023] pour contribuer à l’achat d’un maximum de trois accessoires, dont au moins un accessoire de type textile (cf. foulard, turban, chapeau, bonnet, béret ou postiche).”

”La proposition a bien été validée par les différentes instances de l’Inami, mais la décision revient maintenant au ministre [Vandenbroucke], qui doit promulguer cela au Moniteur belge, explique à La Libre la Mutualité chrétienne. Dès que ce sera fait, ce genre d’achat sera remboursé automatiquement, mais ce n’est donc pas encore le cas à l’heure actuelle. Sans doute une question de semaines ou mois…”

Les conséquences de l’inflation

”Une nouvelle initiative est en préparation. Elle prévoit la possibilité de rembourser les accessoires en tissu dans les mêmes conditions que [les] prothèses capillaires”, confirme Frank Vandenbroucke (Vooruit), ministre fédéral de la Santé, dans une récente réponse parlementaire écrite adressée à la députée Nathalie Muylle (CD&V). Joint par La Libre, le cabinet du ministre n’a toutefois pas précisé quand la mesure serait concrétisée.

Frank Vandenbroucke, vice-Premier ministre Vooruit, en charge de la Santé publique et des Affaires sociales. ©cameriere ennio

Plus globalement, la députée CD&V alertait le ministre sur l’augmentation du coût des prothèses capillaires en raison de l’inflation. Ces perruques sont remboursées à hauteur de 180 ou 270 euros, selon les cas. Le taux de TVA a en outre été abaissé de 21 à 6 %, l’an dernier, mais cette mesure n’a permis que de “contrebalancer légèrement la flambée des prix”, déplore Mme Muylle. Qui veut dès lors savoir si un remboursement plus important est envisagé.

”Jusqu’à présent, il n’est pas prévu d’augmenter les forfaits de remboursement […] des prothèses capillaires, a répondu Frank Vandenbroucke. Il n’y a pas non plus d’indexation […] envisagée à court terme. Les limites du budget de l’assurance obligatoire nous obligent à faire des choix. […] Cependant, j’ai entendu votre demande et je vais faire examiner si une réévaluation ou une indexation de l’intervention est nécessaire”, promet le ministre.