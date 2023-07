”Je reçois au moins une menace de mort par an” ; “Ma maison a flambé” : les bourgmestres dénoncent un climat devenu “malveillant”

À L’Haÿ-les-Roses, une commune du Val-de-Marne, des émeutiers ont attaqué la maison du maire où se trouvaient sa femme et ses jeunes enfants, qui ont été blessés. Cette attaque a provoqué une vague d’indignation en France. Emmanuel Macron a prévu de recevoir, ce mardi à l’Elysée, les 220 maires qui ont subi des violences sur leur commune.

Les émeutes françaises, même si elles contaminent souvent la Belgique, sont d’une autre ampleur. La Belgique, pour autant, n’est pas épargnée par les violences faites aux élus. Comme lors de l’assassinat du bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, en 2017. Ou l’attaque au couteau subie par Raoul Hedebouw, lors d’un discours à Liège, quelques mois plus tôt.

C’est simple : l’intégralité des bourgmestres de villes ou communes urbaines belges contactés par La Libre a été confrontée à des menaces, parfois à des violences voire à des attaques à leur domicile.

”Ma propre maison a déjà flambé. Début décembre 2018, on a cassé la vitre de mon bureau pour y jeter un cocktail molotov”, se souvient Willy Demeyer (PS), bourgmestre de Liège. “Mon fils avait pris un appartement un mois auparavant et j’étais à l’opéra, heureusement. Mais il était 11 h 30 et j’aurais pu être chez moi, en train de dormir…. Heureusement, les pompiers ont pu limiter l’incendie à mon bureau, où tout a flambé. Je rappelle qu’un incendie dans un lieu habité la nuit, ça veut dire 20 ans de prison minimum… L’enquête n’a pas débouché sur des éléments probants même si j’ai de bonnes raisons de penser que c’était lié à des décisions que j’ai pris durant la période des gilets jaunes”. À ce fait divers s’ajoutent d’autres menaces, plus récurrentes. Willy Demeyer fait l’objet d’une protection quotidienne. “Je ne suis pas le bourgmestre d’une petite commune rurale et ma vie quotidienne en est fort impactée… Mais c’est moins que pour un bourgmestre comme Bart De Wever. Lui, il a carrément des policiers qui dorment chez lui”, reprend le bourgmestre de Liège.

Maxime Prévot (Les Engagés), bourgmestre de Namur, a lui aussi fait face à des intrusions dans sa sphère privée, ainsi qu’à des violences.

”Un pot de sauce versé sur ma tête tandis que je me baladais avec ma femme”

”Je reçois au moins une menace de mort par an, parfois aussi sur mes proches. En mai, un pavé a été jeté à travers la fenêtre de mon cabinet. J’ai aussi été confronté aux cas de gilets jaunes débarquant à 4 heures du matin à mon domicile, traumatisant mes enfants. Ou d’un pot de sauce versé sur ma tête tandis que je me baladais à la braderie avec ma femme. On m’a aussi lancé des œufs et des bières au visage, avec des insultes. Et j’en oublie certainement encore…”

Les élus locaux, en particulier dans les grandes villes, sont le réceptacle de la colère ou de l’incompréhension des citoyens.

”On aura ta peau”

François Schepmans (MR) en a fait l’expérience durant la période des attentats de Bruxelles, alors qu’elle était encore bourgmestre de Molenbeek. “J’ai dû faire face à des insultes de bandes de jeunes voyous, en rue. C’était des insultes comme sal……, on aura ta peau. La police passait de manière régulière devant ma maison, par précaution. Heureusement, mon domicile n’a jamais été visé, ni mes enfants.”

La défiance envers les élus, pourtant, ne date pas d’hier. “En 95, quand j’étais ministre du budget, cela a été assez violent pendant les grandes manifestations des profs. Ils sont venus plusieurs fois me réveiller à 6 heures du matin, maculer ma façade d’œufs plein de couleurs. Un manifestant m’a même empoigné”, se souvient Jean-Claude Van Cauwenberghe.

Rien de neuf sous le soleil, donc ?

” Cela a changé, le climat est devenu malveillant”, objecte Willy Demeyer, actif en politique locale depuis la fin des années 80. “Ce qui est pesant, c’est l’agressivité généralisée, notamment sur les réseaux sociaux. On ne s’engage pas en politique pour vivre là-dedans. Ce qui nous fait tenir, c’est notamment la solidarité entre bourgmestres.”

La violence en ligne est le lot de presque tous les élus locaux.

Bernard Clerfayt (Défi), bourgmestre en titre de Schaerbeek, a déjà été placé sous protection policière, de manière ponctuelle. Il a notamment reçu des courriers anonymes, des menaces orales lors de réunions publiques. Un tas d’immondices a été déposé devant son domicile, et sa façade a été taguée.

Il a aussi été visé, sur les réseaux sociaux, par des menaces, des insultes, des propos calomnieux et diffamatoires. La violence en ligne est hélas le lot de presque tous les élus locaux.

Les attaques prennent parfois une connotation raciste. Lors de la campagne de 2018, Un courrier représentant Ahmed Laaouej (PS) avec une tête de cochon, accompagné de commentaires racistes et injurieux, avait été envoyé aux électeurs koekelbergeois.

guillement "Il faut la peau plus tannée que quand on est élu fédéral, car on est davantage en contact direct avec la colère de certains citoyens. Les gens savent où on habite, où on fait nos courses, où prend un café, où nos enfants vont à l’école. En termes de santé mentale, c’est plus exigeant".

Cette agressivité a des conséquences néfastes. “Dans mes collègues mandataires communaux, de plus en plus sont proches du burn-out ou de s’engager ailleurs qu’en politique”, assure l’échevin schaerbeekois Ecolo Vincent Vanhalewyn (Ecolo), qui avait lui-même reçu des menaces de mort d’un habitant mécontent de la suppression de parkings. “Il faut la peau plus tannée que quand on est élu fédéral, car on est davantage en contact direct avec la colère de certains citoyens. Les gens savent où on habite, où on fait nos courses, où prend un café, où nos enfants vont à l’école. En termes de santé mentale, c’est plus exigeant”.

”L’attaque de la maison de ce maire en France nous montre que la folie humaine est capable de tout”, conclut Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse qui a notamment reçu des enveloppes de poudre blanche. “J’espère que ces évènements feront prendre conscience du fait que les élus ne sont que des humains. Même si une décision d’une bourgmestre paraît injuste, il faut se souvenir qu’elle reste légale et démocratique, et qu’elle est prise au nom de la population.”