”Les évènements français sont en plein dans l’actualité de ce qu’on soulevait dans notre étude. Les menaces et passages à l’acte de citoyens envers les élus locaux sont en augmentation partout en Europe, en ce compris en Belgique”, nous indique Maxime Daye, président de l’Union des Villes et Communes de Wallonie.

Cette étude indique notamment que la relation entre les élus et les citoyens se serait fortement dégradée au cours des quatre dernières années. La cause en serait notamment les réseaux sociaux.

Maxime Daye poursuit. “La valeur de respect est en train de disparaître. Il faut réinstaurer l’ordre, le respect de l’institution, de l’uniforme, des élus. Cela demande des moyens financiers, mais surtout de pouvoir s’appuyer sur des lois, des comparutions beaucoup plus rapides. Tant qu’on restera uniquement dans la bienveillance, on se fera marcher dessus. En France, ce qui s’est produit (le décès de Nahel) n’a rien à voir avec un acte du maire. Ceux qui cassent s’attaquent aux institutions, aux policiers. Certains cherchent les affrontements, en se filmant en direct sur Facebook car ils trouvent cela drôle de voir un policier répliquer. Cela devient compliqué…”

L’Union des Villes et Communes de Wallonie préconise en pratique à tous les mandataires menacés de porter plainte, systématiquement. “Une personne me harcelait”, relate Maxime Daye. J’ai porté plainte. À ma surprise, la justice a agi rapidement et elle a été condamnée. En fait, les élus sont des gens de bon sens et ils laissent souvent passer des choses… En fait, c’est une erreur : il faut porter plainte plus souvent.”

Maxime Daye différencie la politique “de bienveillance à outrance” telle qu’elle se conçoit au sommet de l’État, et dans les communes. “Chez les municipalistes, nous ressentons tellement fort la crainte sur le terrain, qu’on réclame des gestes forts, une tolérance zéro contre les intimidations. Les municipalistes, souvent, n’ont pas de couleur. Nous essayons de voir ce qui est bon pour nos communes et nos villes. On voit quels dégâts peut faire l’impunité.”

”La Belgique a donné un pouvoir important à ses bourgmestres”

Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles, tempère fortement l’analyse de son collègue et souligne les aspects positifs du modèle belge. “Je me souviens d’émeutes dans les années 2000, où la situation était pire. Je ne me sens pas menacé. Je vais partout sans garde du corps”, relate-t-il. “En France, on sent des ruptures assez fortes. En Belgique, c’est différent : les bourgmestres ne sont pas le résidu des pouvoirs que les autres n’ont pas. Je me souviens qu’Anne Hidalgo, durant la période des gilets jaunes, n’avait même pas accès aux caméras de surveillance. Au contraire, la Belgique a donné un pouvoir important à ses bourgmestres. Nous avons une hyperdécentralisation, mais on sait travailler ensemble. Nous disposons d’une police très aguerrie. Et le fait qu’elle dépende des bourgmestres nous aide.”