Françoise Bertieaux, l’artiste de l’opposition enfin devenue ministre

”Vous vous souviendrez que j’étais partie il y a quatre ans pour suivre mon mari à New York, où il exerçait des fonctions de représentation de l’Europe auprès de l’Onu. Ça a été une période extraordinaire, a-t-elle raconté vendredi matin, lors de l’annonce de sa désignation. J’ai débuté la nouvelle vie que je voulais. Je suis devenue artiste. Vous ne m’auriez peut-être pas reconnue là-bas avec mes pantalons pleins de taches de peinture et mon matériel sous le bras.”

Une licence en études théâtrales

Sa passion pour l’art n’est pas neuve. Outre des études de droit (UCLouvain) et en marketing (Saint-Louis), elle a aussi effectué une licence en études théâtrales (UCLouvain).

Est-ce pour le goût des belles choses qu’elle avait emménagé, en son temps, dans cette villa de style Art Déco, avenue de Tervuren, à Etterbeek ? Elle y avait en tout cas développé un magnifique jardin luxuriant, lieu de ressourcement, connu des badauds. La vente de cette maison avait suscité une polémique en 2016 parce que le candidat acquéreur voulait la détruire pour en faire un immeuble à appartements. Le bâtiment avait finalement été classé et le projet abandonné.

Durant les années passées à New York, “j’ai pu exposer, j’ai progressé, j’ai eu énormément de satisfactions et je ne compte pas raccrocher mes pinceaux. Je pourrai peut-être caricaturer mes collègues au gouvernement lors d’échanges un peu longs, on ne sait jamais, a plaisanté Mme Bertieaux, vendredi. J’ai eu la chance pendant quatre ans d’acquérir quelque chose de nouveau qui m’a rendue très heureuse, mais qui ne m’a pas empêchée – parce qu’on ne se refait pas, parce que le virus est là, que les matières sont toujours dans la tête – de répondre 'oui' à la demande de Georges-Louis [Bouchez]”, son président de parti, pour qu’elle intègre le gouvernement.

Le visage du MR en Fédération Wallonie-Bruxelles

Françoise Bertieaux devient à la surprise générale ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB ou Communauté française). Elle-même ne s’y attendait pas du tout, a-t-elle reconnu. Elle va terminer la dernière année du mandat entamé par Valérie Glatigny, qui a annoncé jeudi sa démission pour raison de santé.

Françoise Bertieaux est entrée en politique en 1983, d’abord comme collaboratrice parlementaire. Ancienne échevine et présidente du CPAS d’Etterbeek, elle a été élue pour la première fois au Parlement de la Région bruxelloise en 1999. Mais elle a surtout été le visage du MR au Parlement de la FWB où elle a été cheffe de groupe pendant 15 ans. On l’a notamment vue ferrailler contre le décret inscription en première secondaire, lancé à l’origine par la ministre Arena (PS) ; contre le décret paysage de l’enseignement supérieur du ministre Marcourt (PS) ; ou contre le Pacte d’excellence dans l’enseignement obligatoire des ministres Milquet puis Schyns (Les Engagés).

Francoise Bertieaux a été la cheffe du groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pendant 15 ans. ©BELGA

On la disait usée par ces années d’opposition, un rôle ingrat en politique, fatiguée aussi du marigot politique, soulagée de tourner la page. Elle avait arrêté la politique locale à Etterbeek en 2018, avant de faire de même au niveau supérieur, un an plus tard. À 64 ans, son retour dans des matières qu’elle connaît très bien prend a priori la forme d’une pige d’une année, de quoi sans doute éviter les vexations des libéraux à l’appétence ministérielle.