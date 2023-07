Les coulisses du come-back politique de Françoise Bertieaux: “Allo, c’est Georges-Louis, tu ne devineras jamais pourquoi je t’appelle”…

Jeudi matin. Woluwe-Saint-Pierre. Il est 8 heures du matin et Françoise Bertieaux boit tranquillement son café sur la terrasse. Du coin de l’œil, elle surveille son chien qui batifole dans le jardin. Elle saisit son smartphone afin de relever ses mails. Ah, elle a reçu les directives pour son devoir hebdomadaire envoyé par l’école d’art dont elle suit les cours via Internet, la prestigieuse Art Student League de New York. Mais elle n’a pas le temps de lire ce message. Un prénom apparaît sur son écran : Georges-Louis…