Les maires iraniens et russes ont été logés au NH Collection et au Hilton, aux frais de Bruxelles

Cette affaire a provoqué le départ de Pascal Smet, qui était à l'origine de l'invitation lancée à des délégations iraniennes et russes. Le Secrétaire d'État bruxellois aux relations internationales a subitement annoncé sa démission le 18 juin, deux jours après s'être défendu face aux parlementaires au Parlement bruxellois.

Un élément a fait pencher la balance. Les autorités bruxelloises ont en effet payé les frais de séjour de membres des délégations iraniennes et russes. "Je suis responsable pour la faute d'un collaborateur qui a autorisé que deux maires iraniens et une vice-maire russe logent à la région. C'est dans le cadre du contrat Metropolis, que les invités ont été logés dans la ville hôte", avait indiqué Pascal Smet, précisant ne pas accepter "en conscience que de l'argent belge pour des frais d'hébergement aille à un représentant du régime iranien ou russe".

La lumière n'a toutefois jamais été faite sur les modalités de cette prise en charge. Contacté par La Libre, le cabinet d'Ans Persoons, la Secrétaire d'État qui a succédé à Pascal Smet, a fourni ces précisions.

240 euros par nuit

Il apparaît ainsi que, pour les métropoles membres de Metropolis, les frais d’hôtel des chefs de délégation ont été pris en charge par la Région de Bruxelles-Capitale pour un maximum de quatre nuits. La prise en charge n’inclut donc pas les autres membres de la délégation et participants.

La Région de Bruxelles-Capitale a ainsi payé les frais de séjour de ses partenaires bilatéraux, ce qui inclut Téhéran, Kazan, mais aussi d’autres villes. 322 villes, dont 84 maires, ont participé au sommet.

Les hôtels ont été réservés et payés par le "Professional Conference Organiser (PCO)", un prestataire de services. Ce marché a été financé par Bruxelles International.

Les chefs des différentes délégations ont ainsi logé dans deux hôtels de prestige : le Hilton Grand Place, situé près de la gare Centrale, et le NH Collection du Grand Sablon. "Une chambre d'hôtel coûtait 240 euros par nuit", précise le porte-parole d'Ans Persoons. "Le maire de Téhéran a séjourné au NH Collection et la vice-maire de Kazan, au Hilton Grand Place."

Ces frais (autour de 1 000 euros chacun sachant que la prise en charge se limite à 4 nuits), devraient donc être remboursés par Metropolis, assure Pascal Smet, qui a formulé cette demande après avoir découvert le pot aux roses, le week-end de sa démission.

La crise a contaminé le fédéral

Il faut se souvenir que la découverte de la prise en charge de ce séjour a été le déclencheur d'une réaction en chaîne qui a contaminé le gouvernement fédéral, provoquant une profonde crise politique. Après avoir acté la démission de l'un des leurs, les socialistes ont demandé des comptes à l'autre partie prenante dans la venue de cette délégation.

Mais Hadja Lahbib (MR), la ministre des Affaires étrangères qui a octroyé les visas à une délégation iranienne, s'est accrochée malgré la pression, contrairement au socialiste Pascal Smet, qui avait lancé l'invitation.

Si les gouvernements ont tenu, les conséquences politiques restent bien présentes. Dans le camp socialiste, ce départ est perçu comme un deux poids deux mesures et passe mal. Ce jeudi sur LN24, Rudi Vervoort (PS), ministre-Président bruxellois, s'est interrogé sur la nécessité de la démission du secrétaire d'État. "Il ( Pascal Smet) s'est dit à titre personnel qu'il avait bien fait mais quand on voit le déroulé des événements, on peut se demander pourquoi il a démissionné. On a vu au gré des déclarations qui nous ont été présentées qu'en réalité, tout avait été négocié par l'État fédéral et par le Premier ministre."