Charles Picqué (PS) : “Il faut plus de sécuritaire, sinon l’état protecteur est menacé”

La mort de ce jeune garçon est bien sûr dramatique, et les émeutes qui ont éclaté, sont impressionnantes. Mais je trouve que ce n’est pas facile de décoder la situation car les motivations de ces émeutes sont très diverses. Il y a des gens dans une détresse sociale et qui vivent mal leur environnement et la vie dans ces quartiers compliqués. À côté de cela, vous avez des pilleurs opportunistes, et des trafiquants qui n’aiment pas fort la présence massive de la police. Vous avez, ce qui est assez nouveau, les amoureux de la mise en scène de leurs exploits sur les réseaux sociaux, et ce sont souvent des jeunes. Et enfin, vous avez les amoureux de l’insurrectionnel et les tenants d’un lien communautaire fort. Mais au-delà de tout cela, il y a, selon moi, une cause majeure et elle est en lien avec la gestion des villes et des grandes communes : c’est la question des territoires. Au risque de paraître comme un vieux boomer qui vous ennuie, j’ai retrouvé des vieilles notes qui ont encore beaucoup de sens aujourd’hui. Dans ces vieilles notes, je vois qu’avant même que je devienne bourgmestre de Saint-Gilles, j’avais peur de voir des territoires abandonnés et de voir réunis dans ces territoires toutes les conditions de mettre en doute le bien-fondé de la démocratie et de la justice sociale. C’est là-bas que les gens vivent une double peine, que les gens sont confrontés à la fois à un environnement problématique et à une situation sociale difficile.

Avons-nous, à Bruxelles, cette marginalisation en banlieue comme c’est le cas en France ?

J’ai un jour dit que le risque, à Bruxelles, c’est que la banlieue soit plutôt dans la ville, à l’intérieur. Mes premières initiatives comme bourgmestre et comme parlementaire, c’était de promouvoir une politique de la Ville plus importante. Je l’avais d’ailleurs dit dans un entretien à La Libre : la politique de la Ville doit être une affaire d’État. Parce que si on perd un milliard à cause des dégâts liés aux violences dans un quartier ou que le tourisme en pâtit, les conséquences seront pour l’ensemble de la nation. Quand, en France, les émeutiers descendent sur les Champs Elysées, c’est une affaire d’État. Et je reste intimement convaincu qu’agir passe par davantage de mixité sociale et culturelle. C’est une garantie. Les brassages de population et de statuts sociaux, c’est une partie de la solution à un meilleur vivre-ensemble. Après, ça ne marche pas toujours, mais c’est quelque chose qu’il faut tenter. Quand je parlais de gentrification, on me prenait pour un fou, pourtant, cela a des effets bénéfiques sur la politique de la ville. Pour ça, il faut évidemment des moyens. Certes, on ne va pas régler tous les problèmes par une politique d’investissements, mais une grande partie des problèmes de la ville peuvent être réduits ou disparaître si on investit.

Georges-Louis Bouchez, le président du MR, a dit récemment que les quartiers compliqués sont ceux où il y a eu le plus d’investissements et que ça n’a pas permis d’éviter les violences…

Les politiques de discrimination positive en faveur des territoires plus compliqués, c’est peut-être quelque chose qui n’a pas résolu tous les problèmes, mais sans cette politique, c’eût été très grave. Quand vous avez des zones entières d’une ville qui ne se mêlent pas aux autres, on tend vers une ghettoïsation, vers un confinement qui peut être dangereux pour tout le monde. L’intérêt de la gentrification, c’est de mélanger les gens pour éviter ces confinements et les dérives qui peuvent en découler. Cela évite le communautarisme, le contrôle social permet moins de tensions.

Dans votre gestion de la ville, vous prôniez, à l’époque, plus de sécuritaire. Vous maintenez cette vision ?

Bien sûr, parce que si vous n’avez pas de sécurité, vous avez une perte de confiance en la démocratie. La démocratie, elle doit imposer l’ordre sinon demain, c’est d’autres qui l’imposeront à leur manière. Il faut plus de sécuritaire, sinon l’état protecteur est menacé. Encore une fois, pour mener à bien ces missions, il faut investir, il faut de la mixité. C’est tout le défi qu’a été le mien à Saint Gilles où l’on m’a fort ennuyé lorsque je défendais la gentrification comme si nous allions chasser les moins favorisés, alors que Saint Gilles est l’une des communes qui dépense le plus par tête d’habitant au niveau social. Certes, vous ne pouvez pas faire de la gentrification au point de créer un nouveau ghetto, il faut donc assurer une réelle mixité.

Pour en revenir à ces faits de violence, vous qui avez été bourgmestre, comprenez-vous la colère des jeunes qui manifestent ?

Il est tout à fait légitime d’affirmer des exigences, de demander des comptes à l’état, de manifester. Mais ce dont on parle ici, ce ne sont pas des manifestations, ce sont des émeutes. Il peut y avoir des manifs qui tournent mal à la fin, tous les bourgmestres ont connu ça. Ici, c’est tout autre chose et c’est inacceptable. Avez-vous entendu des exigences précises, vous ? Moi, non.

Un message ressort régulièrement dans ces rassemblements : la dénonciation d’abus policiers, également à Bruxelles. Vous en dites quoi ?

Je ne demande aucune indulgence à l’égard des mauvais policiers ayant des comportements inacceptables. Aucune. Et les éléments problématiques doivent être écartés de la police. Mais les actes de certains policiers – et je dis bien certains – ne méritent pas qu’on s’attaque à l’ensemble de l’institution police ou qu’on fasse le procès de l’ensemble de la police et de son rôle essentiel joué dans la cohésion sociale. La police ne doit pas être uniquement perçue comme un outil de protection, ni la réduire à son rôle répressif. La police est là pour servir la population. La conception sécuritaire que je prône, c’est ce qui garantit le vivre-ensemble, d’où la nécessité d’écarter les policiers qui ne partagent pas cette vision. Et le vivre-ensemble que je prône suppose aussi le respect d’une série de normes de la part de la population. Et il y a malheureusement des risques d’incidents lorsqu’on veut faire respecter une norme. Le refus des interdits, le refus des normes, ça peut mener à quoi ? À des violences. Si on ne fait pas respecter les normes du vivre-ensemble, demain on devra faire face à des microconflits civils, à des milices qui s’affrontent.

