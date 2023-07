”Il y a la tentation au PS d’être complaisant à l’égard d’attitudes communautaristes”

En réunion de groupe, Paul Magnette a recadré le député bruxellois Julien Uyttendaele, qui l’interpellait sur la laïcité. Le président du PS lui a rappelé que les positions du PS bruxellois sur la laïcité et l’abattage ont été “défendues à l’unanimité” par le bureau national du parti, déconseillant” à quiconque de rouvrir ce débat”. Une manière de clore les discussions internes sur les divergences au sein du PS ?

Je peux comprendre Paul Magnette qui considère qu’il y a d’abord des enjeux majeurs sur la réforme fiscale et des pensions, mais aussi comprendre Julien Uyttendaele qui exprime une opinion et a un droit à la tendance interne.

Julien Uyttendaele estime être sur la ligne du parti, mais que ce parti en a changé sans congrès pour le valider…

Le débat fondamental est celui de la laïcité et de sa portée. Certains ont peur que les électeurs confondent la laïcité avec une apologie de l’athéisme (NdlR : refus de toute croyance en quelque divinité). Or, la laïcité, c’est la neutralité, l’impartialité de l’État, l’égalité des droits et des devoirs. Et le refus de voir des prescrits religieux supérieurs au droit civil. Mais certaines populations d’origine étrangères comprennent la laïcité comme hostile aux religions.

Certains cadres du PS bruxellois confondent-ils eux-mêmes la laïcité avec l’athéisme ?

Il y a eu cette tendance. Quand je suis arrivé au PS, je sortais de l’UCL et on met taquinait en me traitant de catho. J’ai été influencé par le personnalisme chrétien, même si je suis agnostique. La laïcité du PS émanait d’un grand combat anticlérical. Pour moi, la laïcité, c’est accepter les confessions tant qu’elles ne mènent pas aux dérives intégristes et fondamentalistes. Je me suis d’ailleurs fait connaître dans ces combats.

Le PS a-t-il changé sur la laïcité ?

Peu le savent, mais il y a récemment eu à la Chambre le dépôt par le PS d’une demande d’introduction de la laïcité dans la Constitution. Mais à côté de la laïcité, un autre débat ne doit pas être ignoré. C’est la crainte du repli identitaire et du communautarisme, qui peuvent fragmenter la société.

Lors d’une conférence, Marc Uyttendaele a estimé que le PS bruxellois encourageait le communautarisme, justement. Il a même qualifié Ahmed Laaouej de “fossoyeur de la laïcité.”

Il faut en effet être attentif au risque que, dans le souci de plaire aux membres d’une communauté, on finisse par brouiller l’image d’une laïcité qui est réalité tolérante vis-à-vis de la religion, mais jusqu’à un certain point.

Le risque existe que cela se fasse par électoralisme ?

Certains sont tentés par ça. Car ils ont le sentiment que la laïcité est mal comprise, vue comme excluante. Il faut être vigilant par rapport aux discours et comportements de gens qui flatteraient le communautarisme dans un souci purement opportuniste.

Le PS était en pointe en Wallonie pour interdire l’abattage sans étourdissement. Mais à Bruxelles, le parti a voté contre l’interdiction, avec le soutien de Paul Magnette. C’est la nouvelle ligne du parti ?

La ligne du parti, c’est d’abord de dire, on n’en parle plus. Car la sensibilité n’est pas la même entre Bruxelles et la Wallonie. Je pense que Julien Uyttendaele entend prendre le contre-pied d’un risque et d’une menace qui pourrait toujours naître dans les territoires du communautarisme. Mais j’ai l’intime conviction que la religion peut être un élément favorable, sans ses excès, au vivre ensemble.

La conception du PS bruxellois, notamment sur l’abattage rituel et le voile à la Stib, était-elle une conception philosophique ou électoraliste ?

On ne doit pas ignorer que certains peuvent être amenés à flatter leur électorat en s’accommodant de certaines formes de communautarismes, qui peuvent avoir un fondement religieux. Mais le repli identitaire débouche aussi sur la création de formations politiques fondées sur la religion.

Donc, cette vision électoraliste peut se justifier car on veut éviter un parti Islam concurrent ?

Dans le chef de certains cela peut être stratégique, oui. Il n’est pas exclu que certains craignent d’affronter ce procès en laïcité excluante.

Vous partagez la position du PS bruxellois sur l’abattage rituel ou le voile à la Stib ?

Cela a été un compromis. Sur le voile, je pense qu’on peut vivre avec la règle actuelle et que ce débat concerne avant tout les femmes. Par contre, sur l’étourdissement, on n’a pas osé en faire un casus belli dans un souci de garder le dialogue. Personnellement, je suis partisan de l’étourdissement.

Il y a eu une consigne d’Ahmed Laaouej demandant de voter contre l’obligation d’étourdir. C’est logique ?

J’ai toujours pensé que ces sujets renvoyaient à la conviction intime et méritaient le vote secret. Mais c’est peut-être parce que j’ai été formé chez les jésuites !

Vous vous retrouvez encore dans le PS d’aujourd’hui ?

Je ne nie pas la tentation de certains d’être complaisants à l’égard de certaines attitudes communautaristes. Mais vous êtes en train de penser que le PS doit être un bloc homogène, sans différences d’opinions. Ce n’est pas ça.

Bien sûr, mais dans les faits, celui qui n’a pas suivi la consigne de vote est marginalisé…

Si Julien Uyttendaele devait être écarté d’une carrière politique pour cette raison-là, ce serait extrêmement grave.

Rudi Vervoort s’est dit sur LN24 “enthousiasmé” de rester ministre-président bruxellois. Il faut continuer avec lui ?

Je n’ai pas envie de jouer la belle-mère. Ma préoccupation n’est pas de savoir qui va diriger mais ce qu’on va diriger. Il y a des menaces de démantèlement qui seront dirigées vers notre région. Je dis une chose : ne soyez pas stupidement hostile à la Flandre et ne perdez pas le lien à la Wallonie auxquels on doit la création de la Région bruxelloise et les financements supérieurs négociés.