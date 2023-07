Ce week-end est le quatrième consacré à ce chantier. Interrogé jeudi à la Chambre, le Premier ministre, Alexander De Croo, a dit son espoir d'aboutir à un accord d'ici la Fête nationale et d'adopter des mesures qui auraient un effet sur le revenu net des travailleurs dès l'an prochain, même si l'accord de majorité Vivaldi assignait au gouvernement l'objectif de "préparer" une réforme dont l'un des grands axes est de réduire la charge sur le travail en élargissant la base imposable, en d'autres termes un "glissement fiscal".

Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, avait soumis début mars à ses partenaires une proposition d'un montant de 6 milliards. Les difficultés d'accorder les sept partis de la coalition ont réduit cette ambition qui tournerait désormais autour de deux milliards d'euros.

Les discussions sont compliquées et plusieurs propositions ont déjà été mises sur la table. Vendredi, le vice-Premier ministre MR, David Clarinval, n'a pas caché son insatisfaction, jugeant tout à la fois que l'objectif du soutien à la compétitivité des entreprises n'était pas assez rencontré, qu'il y avait trop de hausses de taxes et pas de réforme suffisante du marché du travail qui permettrait de financer la réforme, une des priorités des libéraux francophones. En début de semaine, une note déposée par le Premier ministre sur le marché du travail avait fâché à gauche: il y était question de contraindre les chômeurs à accepter un emploi dans un métier en pénurie ou de limiter la marge d'augmentation des allocations de chômage.

Plusieurs partenaires gouvernementaux ont pointé du doigt les réticences du MR dans ces discussions même si à gauche l'insatisfaction dominait aussi. "De très gros changements par rapport à ce qui est sur la table" sont attendus, entendait-on samedi, notamment une meilleure répartition par décile pour concentrer la réforme sur les bas et moyens salaires et des mesures vertes.

"Je suis convaincu que les socialistes, les Verts et les chrétiens-démocrates peuvent se retrouver dans un accord qui fait en sorte que les gens gardent plus (de leur salaire). Et si l'on regarde l'histoire de notre pays, on constate qu'il n'y a jamais eu une réforme qui permet aux travailleurs d'avoir plus de salaire net sans les libéraux", avait affirmé jeudi le Premier ministre.