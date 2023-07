Réforme fiscale : la Vivaldi manifestement à bout de souffle

MR et PS se neutralisent

”Le MR fait un blocage complet de la réforme”, clame le clan socialiste. “C’est vrai qu’on bloque", confirme une source libérale, "mais on ne fait pourtant que répéter ce qui a été dit depuis des mois : on veut des mesures relatives au marché de l’emploi pour atteindre un taux d'emploi de 80% d'ici à 2030. Le MR veut donc créer 48 000 jobs supplémentaires par an en plus de ceux qui sont habituellement créés (entre 40 000 et 50 000 par an, NdlR). Un premier set de mesures a été déposé pour en créer 25 000 en 3 ans. Le problème c’est que nos nombreuses propositions, et pas seulement en matière d’activation, sont systématiquement balayées”, regrette-t-on du côté libéral. Bref, c’est l’impasse. C’est ennuyeux, parce que dans les derniers tableaux budgétaires que La Libre a pu consulter, un paquet “emploi/compétitivité” est tout de même comptabilisé à hauteur de près de 250 millions d’euros.

Toujours dans les tableaux actuels de cette petite réforme fiscale, on retrouve du côté de la baisse des charges sur le travail, pour 2,08 milliards d’euros, la suppression de la cotisation spéciale de sécurité sociale (pour 1,28 milliard), les crédits d’impôt et les bonus à l’emploi (pour 640 millions) et une mesure pour les indépendants (160 millions). Les libéraux veulent en effet que salariés et indépendants soient valorisés de la même manière. Avec ces mesures d’abaissement des charges, dans quelle mesure le salaire net augmente-t-il ? A priori assez simple, la question n’a toujours pas trouvé réponse, les bénéficiaires n’étant pas encore identifiables ! On sait en effet que la grande majorité des partis de la Vivaldi souhaite que les bas et moyens salaires en profitent le plus, mais que le MR souhaite que tout le monde puisse être concerné, même si c’est à des degrés divers. Bref, c’est encore l’impasse.

Réforme de la TVA toujours très incertaine

Engluée, la Vivaldi l’est aussi sur la TVA. La réforme de la taxe sur la valeur ajoutée, dont l’axe principal est le regroupement des taux réduits de 6 et 12 % en un taux de 9 %, était comptabilisée au départ à hauteur de 1,7 milliard. Elle ne vaut plus que “500 millions d’euros”, preuve que les exceptions ont gagné du terrain. Sans doute le maintien de la TVA à 9 % (venant de 6 %) dans la rénovation immobilière explique-t-il en grande partie ce coût pour les consommateurs. Un taux de 6 %, ce dimanche, était maintenu pour l’alimentation, les transports publics, les services d’utilité publique (eau, gaz, électricité) et les médicaments. Un “intercabinets” prévu à 16 h 00 devait avancer une nouvelle fois sur le sujet. Sans trop de succès. Côté “taxes”, on retrouve toujours à ce stade le secteur du jeu (taxe de 1 %, donc 250 millions de budget), le relèvement de la taxe compte-titres (366 millions, contre 410 millions la semaine dernière) et le régime des RDT (revenus définitivement taxés à charge des entreprises), mais dans des proportions amoindries (300 millions contre le triple il y a encore quelques semaines). Sans que ces lignes fassent encore l’objet du moindre consensus.

Engluée, la Vivaldi fait peine à voir. “On attend le cabinet ministériel restreint de 19h, et de voir si le Premier ministre, dont on comprend de moins en moins l’entêtement à poursuivre avec la même méthode, change son fusil d’épaule et sort un lapin de son chapeau”, lâche une source gouvernementale. La piste des pensions (lire ci-dessous) n’avait pas l’air d’enthousiasmer outre mesure des partenaires de la majorité manifestement à bout de souffle, après quatre week-ends d’affilée à travailler sur la réforme fiscale. “Le prix demandé par le MR pour rester à table est trop élevé pour l’aile gauche du gouvernement. Une réforme du marché du travail n’est pas dans le périmètre”, rappelle le vice-Premier écologiste Georges Gilkinet.

Les pensions “à la rescousse”

"Il y a une note globale qui évolue. Le MR doit comprendre que faire mal au PS à 12 mois des élections (et vice versa) ne servira à rien”, lance cette source gouvernementale. “Quand c’est l’impasse, comme c’est le cas actuellement, il faut changer d’angle. Mettre les pensions sur la table est une manière d’élargir les discussions, mais je ne suis pas certain que cela aide à trouver un compromis”. Attendue pour dimanche matin, une nouvelle note “pensions”, après des rencontres bilatérales, devait plus que probablement être présentée au kern à 19h00, le temps que la ministre des Pensions, Karine lalieux (PS), à Paris, puisse rentrer. Avec quelles nouveautés ? Sans doute pas grasses, car “les bases resteront les mêmes que ce que la ministre a toujours défendu depuis des mois”, nous dit son cabinet. Trois mesures, pour rappel, constituent l’essentiel de la note “Lalieux” qui, d’après les libéraux (et plusieurs instances européennes), ne permet pas d’asseoir suffisamment la soutenabilité du régime des pensions. On y trouve notamment un accès moins souple à la pension minimum et le bonus pension (sous la forme d’un capital, désormais, plutôt que d’un montant par jour). “A tort ou à raison, la Commission européenne estime que la réforme sur la table est onéreuse. On va donc la corriger. Un accord, possible, ferait alors du bien. Il n’y a pas que la réforme fiscale”, glisse Georges Gilkinet (Ecolo).