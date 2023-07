Cortex, ce nouvel outil qui doit aider la Wallonie à mettre en place une culture du risque

Doter la Wallonie d’une réelle culture du risque et de l’anticipation, voilà donc l’ambitieuse mission que le gouvernement s’était fixée pour suivre les recommandations de la commission spéciale Covid et de la Commission d’enquête consacrée aux inondations. De manière très concrète, il s’agit avant tout de réorganiser le centre de crise régional (CRC-W) qui n’avait de centre de crise que le nom. C’est l’une des principales critiques qui avait été faite à la gestion wallonne au moment où les trombes d’eau s’abattaient notamment sur la vallée de la Vesdre au mois de juillet 2021, provoquant des dégâts considérables et entraînant la mort d’une quarantaine de personnes.

Préparer un plan régional de gestion de crise

Il n’est pas question, selon le gouvernement, de créer un nouveau centre de crise qui pourrait faire doublon avec ceux qui existent déjà au niveau fédéral et provincial. Cette réforme vise à faire de l’actuel CRC-W, une cellule d’appui et de coordination. Et comme en Wallonie on aime les acronymes, le gouvernement a choisi de le nommer Cortex pour Centre régional de Coordination des Risques et de la Transmission d’Expertise. Ses tâches seront en premier lieu de clarifier les rôles et les missions du gouvernement dans le cadre du développement de la culture de risques, de la communication et de la prévention, la préparation et les réponses à apporter aux situations de crise et prévoir la réalisation d’une analyse de risques à l’échelle régionale. Cortex devra aussi tenir le gouvernement informé de l’état de préparation et d’anticipation des réponses face aux risques naturels ou à la survenance d’accidents majeurs et prévoir l’élaboration d’un Plan Régional de Gestion de Crise (PRGC).

Créer une banque de données

“Ce plan précisera les procédures et les instructions nécessaires à la gestion de crise par la Région wallonne. Il sera mis à la disposition de tous les acteurs concernés”, précise Elio Di Rupo. Enfin la nouvelle entité devra créer une banque de données reprenant les contacts de toutes les personnes susceptibles d’être impliquées dans la gestion de crise. Rappelons que lors des inondations, bon nombre de données de contact pour les communes touchées étaient erronées ou introuvables.

Précisons quand même que la composition de ce nouveau centre doit encore faire l’objet d’un arrêté du gouvernement. Pour l’heure, elle reste floue. Enfin, un décret relatif à la gestion des barrages se fait lui aussi attendre, au grand dam de l’opposition qui le réclame à cor et à cri.