L'accord atteint au bout d'une nuit de négociation complète celui conclu il y a un an en la matière et vise en particulier à rendre le système plus soutenable financièrement au regard du coût du vieillissement de la population. Les différentes mesures permettront de réduire celui-ci de 0,5% à l'horizon 2070.

En mai, la Commission européenne avait invité la Belgique à faire preuve de prudence budgétaire pour faire face au vieillissement et avait pointé du doigt "un manque de mesures budgétaires compensatoires significatives".

Tel que conçu l'été dernier, le bonus pension entraînait un accroissement des dépenses d'ici 2030 selon les calculs du Bureau du Plan. Le bonus ne sera pas versé brut, mais net. Pour la personne qui souhaite prolonger sa carrière s'ajoute la possibilité d'opter pour un versement unique. Ce versement unique augmentera au fur et à mesure pour atteindre jusqu'à 22.645 euros pour celles et ceux qui choisissent de travailler trois années supplémentaires après la date théorique de pension anticipée.

"Le bonus progressif est une mesure forte, totalement inédite, qui veillera à soutenir les travailleurs qui décideront de rester plus longtemps actifs", a souligné Mme Lalieux.

Un effort particulier sera fait pour les personnes qui comptent une carrière longue en leur permettant de dépasser le montant total de 22.645 euros.

L'accord vise également à faire contribuer les pensions les plus élevées via un doublement de la cotisation Wijninckx, c'est-à-dire la cotisation spéciale touchant les primes de pensions complémentaires dans le deuxième pilier. Elle passera de 3% à 6% à partir du 1er janvier 2028, conformément à une demande des partenaires sociaux.

"La solidarité entre les hautes pensions et les faibles pensions est renforcée. C'était essentiel", a ajouté la ministre.

Le premier accord conclu en juillet 2022 au prix de longues négociations introduisait une condition de travail effectif pour bénéficier d'une pension minimum dont le montant a été revalorisé. De nouvelles périodes assimilées à du travail seront ajoutées afin, entre autres, de mieux protéger les femmes qui comptent généralement une carrière plus courte et plus hachée que les hommes. Sont concernés le congé de naissance, le congé d'adoption, le congé d'écartement préventif du travail, le chômage temporaire et le congé de paternité.

La péréquation de la pension des fonctionnaires, sorte de mécanisme d'adaptation des pensions des fonctionnaires au bien-être en plus de l'indexation, est maintenue mais plafonnée à 0,3% de la masse de pensions des fonctionnaires. La ministre PS dit avoir tenu bon face aux demandes libérales qui voulaient supprimer ce système.

Dans le cadre du contrôle budgétaire de mars, la revalorisation de la pension minimum avait été rabotée de quelques euros par mois. La mesure, qui représente une économie annuelle de 126 millions d'euros, est confirmée.