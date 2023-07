Les coulisses d'un accord inespéré sur les Pensions: “Bonbons, chips… Quand les esprits s’échauffent, on va se chercher une petite crasse”

Dimanche, les agendas des membres du kern (comité ministériel restreint) avaient été initialement dégagés afin de poursuivre les discussions fiscales. Que faire désormais ? Plusieurs négociateurs proposent de profiter de ces quelques heures pour avancer sur la réforme des pensions. Ce dossier est l’une des priorités absolues de la majorité fédérale : il faut réduire le coût du vieillissement sur le long terme et apaiser les angoisses de la Commission européenne sur l’évolution des finances publiques belges. D’accord. On va reprendre les discussions sur les pensions au 16, rue de la Loi, l’adresse du cabinet d’Alexander De Croo.

Ces dernières semaines, de nombreuses réunions intercabinets ont eu lieu dans une relative discrétion. Le point de vue des libéraux et celui du cabinet de Karine Lalieux (PS), la ministre des Pensions, se sont rapprochés. Il y a peut-être une carte à jouer, estime le Premier ministre. Ce dernier prend contact dimanche matin avec les socialistes et les deux parties échangent notes et contre-notes. Le PS accepte de lâcher du lest sur la question de la péréquation (le mécanisme par lequel la pension des fonctionnaires retraités suit le salaire des agents en activité). “Cette avancée sur la péréquation a tout changé”, note un membre du gouvernement De Croo.

À 19 heures, un projet de réforme négocié entre le cabinet du Premier ministre et le cabinet de la ministre des Pensions est mis sur la table des vice-Premiers ministres. Son examen par le kern est rapide. Il ne faut que trois ou quatre heures de négociations. Il est minuit et les partenaires de la Vivaldi donnent presque tous leur feu vert. Toutefois, un parti coince encore : le CD&V… En fait, Vincent Van Peteghem digère mal l’affront subi samedi.

La réforme des pensions peut avancer tandis que la réforme fiscale reste en rade, s’émeut Vincent Van Peteghem auprès de ses collègues. Sans doute par dépit, il se met alors à pinailler… “Le CD&V a commencé à poser des tas de questions, en allant loin dans le détail, confie un négociateur. Mais je le comprends, la réaction de Vincent était humaine. Des mois de travail sur la réforme fiscale… et rien. Mais la fiscalité, c’est encore plus complexe que les pensions, encore plus idéologique. Il faut encore du temps pour que le sujet mûrisse.”

La nuit avance et, dans le calme de la nuit bruxelloise, les nœuds se dénouent. On se met à l’aise, aussi : souffrant de la chaleur, certains “vivaldiens” se baladent pieds nus sur les tapis du “16”. À trois heures du matin, les négociateurs reçoivent un bol de soupe au potiron qui les ravigote. “Je crois qu’il y avait aussi de la soupe aux carottes, tente de se souvenir un négociateur épuisé. Cela a fait du bien car, quand les esprits s’échauffent, on va se chercher une petite crasse… Dans la salle du conseil des ministres, sur une commode, il y a des petits pots avec des bonbons à la réglisse, à la pêche, à la cerise, il y a des chips. Mais on aurait surtout besoin d’un baby-foot ou d’un vélo d’appartement pour se détendre.”

Finalement, à 5 h 30 du matin, de la fumée blanche se dégage du cabinet du Premier. Nous sommes lundi et la Vivaldi valide officiellement un accord sur les pensions. Vincent Van Peteghem a notamment obtenu des assurances de la part de David Clarinval : le MR ne s’opposera pas par principe à la poursuite des palabres sur la fiscalité. La communication officielle du gouvernement prévoit quelques lignes confirmant que l’examen de la proposition du ministre des Finances va suivre son cours. “Mais c’est sans obligation de résultat”, nuancent en “off” plusieurs ministres.