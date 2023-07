Exportation d'armes: la Wallonie suspend les licences de New Lachaussée vers la Serbie

Dès qu'Elio Di Rupo, le ministre-président wallon, a pris connaissance - le 2 juillet dernier - des conclusions du rapport de Wallonie Entreprendre sur l'audit de KPMG concernant les possibles liens entre la société liégeoise New Lachaussée (NLC) et la Russie, avec la Serbie comme 3e larron, il a pris la décision de suspendre préventivement les licences en cours de validité pour New Lachaussée vers la Serbie, et ce avec effet immédiat, a confirmé mardi son cabinet.