La Wallonie a-t-elle, sans le savoir, contribué à armer la Russie ? Elio Di Rupo évoque un “risque de détournement”

Un rapport sur l’entreprise rédigé l’année dernière par le bureau KPMG-Allemagne serait accablant pour l’entreprise liégeoise. Un rapport demandé par l’actionnaire allemand après que différentes informations laissant entendre que la société entretenait toujours des rapports commerciaux avec des sociétés russes ont fuité.

Contourner l’embargo

Cette enquête a été stoppée après quelques semaines à la demande du commanditaire. Le rapport produit était déjà gênant pour la société liégeoise. Tout cela, nous le savons, parce qu’un ex-enquêteur de KPMG-Allemagne a décidé de témoigner à visage découvert sur la manière dont l’enquête s’est déroulée. Il explique notamment que les contacts entre NLC et une société russe n’ont pas cessé malgré l’embargo de 2014 et qu’il existerait même des échanges via WhatsApp entre le directeur commercial et l’agent de l’entreprise russe en Belgique. Des échanges qui démontrent, selon lui, que la société belge tentait de contourner l’embargo.

Un autre élément de l’enquête laisse entrevoir le fait que NLC pourrait être passée par des sociétés serbes liées à la société d’armement dépendante de l’État serbe. Dans l’enquête menée par nos confrères, Yannick Quéau, le directeur du GRIP – Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité – explique d’ailleurs que “la Serbie sur les marchés internationaux n’est pas du tout liée au même standard que d’autres acteurs qui se trouvent dans le cadre de l’Otan ou de l’Union européenne. Ceux-là se sont clairement positionnés sur l’impossibilité de réapprovisionner la Russie, que ce soit directement ou via un pays tiers qui servirait d’intermédiaire. La Serbie, c’est un acteur qui vend n’importe quoi à n’importe qui, si je peux le dire comme ça. C’est un État qui respecte ses règles à lui et à lui seul, et qui vend selon des considérations parfois un peu opaques”.

La Wallonie va enquêter

Du côté du cabinet du ministre-Président Elio Di Rupo, on continue d’affirmer que “la Wallonie n’exporte plus de matériel militaire à la Russie en respect de l’embargo de l’Union européenne décrété en 2014 suite au conflit en Crimée. Aucune licence n’a été octroyée à New Lachaussée vers la Russie. La Wallonie respecte ses engagements internationaux”. Néanmoins l’enquête en cours a fait réagir. Le ministre-Président a pris la décision de suspendre préventivement les licences encours de validité pour la société New Lachaussée vers la Serbie avec effet immédiat. “Des investigations complémentaires seront menées. Toute la lumière doit être faite sur les éléments mis en évidence dans le rapport d’audit de KPMG. Ces éléments sont de nature à se questionner sur un éventuel risque de détournement et du respect de l’embargo à l’égard de la Russie et des récentes sanctions européennes”, explique-t-il. Il ajoute encore que “les autorités serbes seront interrogées quant aux éléments troublants contenus dans le rapport d’audit de KPMG”.

Pour Amnesty international, qui présentait il y a quelques jours le rapport annuel de l’observatoire des armes wallonnes, “tout cela démontre que les mesures de contrôle des licences d’armes doivent être revues”, explique François Graas, qui demande que “toute la lumière soit faite”.