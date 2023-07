Non, la Wallonie n’est pas la région la plus pauvre d’Europe occidentale

En affirmant, mardi, dans La Libre, que “la Wallonie est la région la plus pauvre d’Europe occidentale”, l’ancien secrétaire d’État Théo Francken (N-VA) se trompe. En effet, si on se penche sur les chiffres du produit intérieur brut (PIB) par habitant, en standard de pouvoir d’achat (SPA) qui est la mesure utilisée par Eurostat, la Wallonie est loin d’être la région la plus pauvre d’Europe occidentale. Certes, il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser mais la vérité a ses droits. Ces chiffres d’Eurostat traités par l’Iweps (Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique) il y a quelques semaines sont implacables. De très nombreuses autres régions d’Europe occidentale sont en dessous de la Wallonie, qui affiche un SPA de 28 300 euros. Citons en France, le Languedoc-Roussillon (SPA de 25 600 euros), la Lorraine (25 600 euros), la Champagne-Ardenne (27 900 euros) ou encore la Normandie (27 400). Des régions allemandes sont aussi derrière la Wallonie. Citons Sachsen-Anhalt (28 000 euros) et Thüringen (28 100 euros). En Italie, l’Ombrie (27 100), la Calabre (18 100) et la Sicile (18 800), par exemple sont derrière la Wallonie. C’est aussi le cas des régions portugaises de l’Alentejo (22 900) et d’Algarve (24 700).