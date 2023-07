Theo Francken (N-VA) : “On doit augmenter le budget de la Défense, il en va de la réputation de la Belgique”

Le sommet de l’Otan (l’Alliance atlantique) se déroule ces 11 et 12 juillet à Vilnius, en Lituanie. Est-ce qu’avec son plan Star, le plan d’investissements militaires, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) a redonné à notre armée sa juste place sur la scène internationale ?

Non, certainement pas. La Belgique reste le mauvais élève de l’Otan en termes de budget. Il est difficile d’expliquer à nos partenaires que nous avons les avantages économiques et diplomatiques liés à la présence du quartier militaire de l’Otan à Mons (le Shape) et du quartier général à Evere, mais que nous sommes un des plus mauvais élèves en termes de contribution financière. C’est une contradiction importante. Avec l’invasion de l’Ukraine, tous les pays européens mettent beaucoup plus de milliards sur la table. Tous, sauf la Belgique.

La Belgique le fait aussi : le plan Star, c’est plus de 10 milliards d’euros d’investissements d’ici 2030. Et le gouvernement a dégagé un montant d’un milliard supplémentaire pour pallier les dépenses militaires urgentes à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

Ce n’est pas assez ! Ce milliard d’euros est un one shot, ce n’est pas une dépense structurelle. Et le plan Star n’est pas assez ambitieux. Il prévoit d’augmenter les dépenses de défense à 1,54 % du PIB d'ici 2030 (alors que la norme Otan est de 2 %, NdlR). Cette trajectoire est inacceptable pour l’Otan. En plus, on ne respecte même pas cette trajectoire, on est en dessous. À ce rythme-là, on n’atteindra pas 1,54 %.

Le plan Star va plus loin que le plan d’investissements porté par l’ancien ministre N-VA de la Défense, Steven Vandeput. Ce plan-là n’était pas suffisant non plus, alors ?

Non. C’était un premier pas après des années de restrictions budgétaires dans la Défense.

Le plan Dedonder est un deuxième pas.

Oui, c’est vrai. Et après l’invasion de l’Ukraine, on a besoin d’un troisième pas, or le gouvernement ne le fait pas. Il est incompréhensible que tous les pays fassent des efforts complémentaires, mais pas nous. Au niveau international, c’est inexplicable. Il en va de la réputation du pays en tant que père fondateur de l’Otan.

Le gouvernement s’est tout de même accordé sur une nouvelle trajectoire visant à atteindre les 2 % en 2035.

C’est trop lent !

Que préconisez-vous ?

Si on a un plan pour atteindre les 2 % en 2030, on reste un mauvais élève, mais je pense que ça passe sur la scène internationale. Cela représente 2,5 à 3 milliards d’euros en plus par an que la trajectoire du plan Star. Cette décision, on devra la prendre en 2024 (dans le cadre de la formation du prochain gouvernement, NdlR). Le Premier ministre (Alexander De Croo, Open VLD) le sait très bien, sinon on va avoir des problèmes.

guillement La pression augmente sur notre diplomatie, sur le monde politique. Il y aura des répercussions dans certains dossiers.

De quels problèmes parlez-vous ?

La pression augmente sur notre diplomatie, sur le monde politique. On ne parle pas d’exclure la Belgique de l’Otan ou de fermer le quartier général d’Evere. Mais il y aura des répercussions dans d’autres dossiers, par exemple dans des programmes d’investissements ou d’innovation. Aux États-Unis, on se demande pourquoi 350 millions d’Américains devraient payer pour la sécurité de 550 millions d’Européens… Et que ce soit le président Biden ou ses prédécesseurs, Trump et Obama, le message est le même. C’est la manière de le dire qui change.

La ministre Dedonder répond que notre armée n’a pas la capacité d’ingérer en si peu de temps un tel apport d’argent parce que la reconstruction de la Défense prend du temps, notamment pour recruter et former le personnel.

C’est du n’importe quoi. C’est un prétexte. Avec 2 ou 3 milliards d’euros en plus par an, on peut commencer par acheter des munitions – nos stocks sont à moitié vides… On n’a pas de chars, presque pas de batteries antiaériennes, pas d’artillerie lourde, pas d’armement pour les futurs drones, les infrastructures doivent être rénovées… Les 2-3 milliards vont partir comme rien. On doit augmenter les budgets de la Défense, mais Dedonder refuse de le faire pour des raisons politiques, parce qu’elle ne veut pas que ses demandes affaiblissent les demandes du PS dans d’autres dossiers.