Thomas Dermine (PS) répond à Theo Francken (N-VA) : “Les Wallons qui travaillent se lèvent plus tôt que les Flamands”

guillement Le discours tenu par Theo Francken nourrit une forme de racisme."

”Le problème est sur le fond et sur la forme, affirme d’emblée Thomas Dermine. Sur la forme, le discours tenu par Theo Francken nourrit une forme de racisme. À l’égard de n’importe quelle minorité ou communauté religieuse ou ethnique, cette phrase sur la 'wallonisation' serait ouvertement raciste : l’islamisation, la judaïsation de la Flandre… Les noirs sont paresseux, les Arabes sont des voleurs et les Wallons n’en ont rien à faire de la stigmatisation sociale quand ils sont au chômage…”

Le socialiste carolo ne veut toutefois pas tomber dans la caricature et reste nuancé à l’égard du parti présidé par Bart De Wever. “La N-VA n’est pas un parti raciste. Ce n’est pas le cas de la tête du parti, en tout cas. Mais certains de ses représentants nourrissent un climat où on vise des communautés de manière décomplexée, comme n’importe quel discours raciste. On réduit l’autre à un stéréotype ou à une caractéristique. Cette dynamique nourrit le rejet. Cette généralisation sans complexe nourrit une dynamique encore plus extrême et les partis ouvertement racistes, comme l’est le Vlaams Belang en Flandre. Une fois que les partis démocratiques commencent à avoir ce genre de discours, ils se font rapidement dépasser par des partis extrêmes.”

”Sur le fond, ce que dit Theo Francken est faux”

Ingénieur de gestion de formation, diplômé de la Solvay Brussels School, Thomas Dermine s’en prend également aux arguments économiques de Theo Francken. “Sur le fond, ce que dit Theo Francken est également faux. Toute une série d’études montrent clairement que la relation au travail est la même en Flandre et en Wallonie. Le travail n’est pas moins valorisé en Wallonie qu’au nord du pays ! Des réalités différentes existent sur le marché du travail, c’est vrai. Ces différences sont-elles dues à une éthique du travail différente entre Flamands et Wallons ? Ces différences sont-elles dues à l’histoire économique et à des opportunités différentes sur chacun des territoires concernés ? Les Wallons font en moyenne des distances beaucoup plus longues que les Flamands pour se rendre au travail : les Wallons qui travaillent se lèvent plus tôt que les Flamands. Il faut pouvoir le dire.”

”Il n’y a pas de système PS”

Et sur le système PS ? Dans l’entretien publié dans La Libre, le député N-VA s’en prenait directement à l’emprise qu’ont pu exercer les socialistes sur la Wallonie. À ses yeux, le PS a une responsabilité directe à l’égard des difficultés économiques wallonnes. “De quel parti est le ministre wallon de l’Économie depuis six ans ? Du MR (Willy Borsus et Pierre-Yves Jeholet, NdlR). À un moment, il faut que cela s’arrête. Il n’y a pas de système PS, affirme Thomas Dermine. On est donc au gouvernement avec d’autres formations. Et le gouvernement wallon est compétent en matière économique sur l’ensemble du territoire wallon. Aussi bien pour Charleroi, Liège, La Louvière, Seraing, Herstal que pour Wavre, Jodoigne et Arlon… Or, le Brabant wallon est la province a plus riche de Belgique au niveau du revenu par habitant ! Voilà la démonstration par l’absurde : comment expliquer d’aussi grandes différences en Wallonie alors qu’il y a une même politique économique ? La situation économique correspond à une réalité profonde liée à des déterminants historiques, à des localisations près d’un port ou d’une capitale, par exemple.”

guillement Il y a beaucoup plus de différences entre la région de Lyon et la Lorraine qu'entre la Wallonie et la Flandre."

Enfin, Theo Francken comparait la Wallonie aux autres régions d’Europe occidentale. Selon le nationaliste flamand, elle serait le pire élève… “C’est faux, dénonce à nouveau Thomas Dermine. Dans des départements industriels comme la Lorraine ou le Nord-Pas-de-Calais, les défis économiques sont tout à fait comparables à ceux connus par la Wallonie. Un certain discours politique flamand exacerbe des différences intrabelges qui sont en fait sont relativement contenues. La différence entre les régions les plus riches et les moins riches en France est beaucoup plus importante qu’en Belgique. Il y a beaucoup plus de différences entre la région de Lyon et la Lorraine qu’entre la Wallonie et la Flandre.”