2e mois de maladie à charge des employeurs : voici le contenu de la proposition de Frank Vandenbroucke

La réponse du berger à la bergère : alors que la semaine dernière, le MR avait un peu “plombé l’ambiance” du 4e conclave, Vooruit lance un autre pavé dans la mare à l’aune d’un éventuel 5e conclave ce week-end, en mettant sa petite pierre à l’édifice de ce taux d’emploi. La proposition du ministre des Affaires sociales, dévoilée par nos confrères du Tijd, a fait l’objet d’une petite bombe. En quoi consiste-t-elle ? Principalement à faire reposer la charge du deuxième mois d’incapacité de travail (maladie, etc.) sur les épaules des employeurs. Dans la note du ministre Frank Vandenbroucke que La Libre a pu consulter, sur la base de données du Mutual Information System on Social Protection (Missoc) - le système d’information mutuelle sur la protection sociale mis en place par l’Union européenne-, le cabinet du ministre des Affaires sociales rappelle que “notre pays fait partie de ceux où l’intervention des employeurs dans les frais de maladie des employés est très limitée. Aujourd’hui, cette responsabilité se limite à 4 semaines de salaire garanti pour un employé et 2 semaines pour un ouvrier et à un complément à l’indemnité à partir de la 3e et 4e semaine d’incapacité de travail”.

À lire aussi

La Belgique dans le bas du classement

Et un tableau montre que la Belgique est effectivement dans le bas du classement, loin derrière la France et les Pays-Bas (250 jours de prise en charge). Montant de la facture : 420 millions d’euros. “Cette courte durée de “responsabilité” pour le (coût de) l’incapacité des employés a été soulevée comme une impulsion inadéquate pour investir dans sa prévention ou pour réfléchir et envisager conjointement une réintégration rapide des employés concernés”, explique le cabinet du ministre Vandenbroucke, qui propose donc “de renforcer ce terme de responsabilité en récupérant le coût des prestations pour l’incapacité des employés (y compris les employés contractuels du gouvernement = système d’employés) pendant la 5e à la 8e semaine d’incapacité auprès des employeurs concernés”. La mutuelle paierait ce 2e mois, mais la récupération se ferait auprès des employeurs via l’Inami.

Relèvement de la prime de reprise à 2000 euros

Il y a une contrepartie, chiffrée à 84 millions d’euros. Le ministre propose parallèlement de relever la prime de reprise du travail pour les employeurs “qui donnent la possibilité à un travailleur salarié ou indépendant reconnu en incapacité de travail et autorisé par le médecin consultant à reprendre un travail (à temps partiel) compatible avec ses problèmes de santé”. Depuis le 1er avril 2023, les entreprises qui recrutent un salarié invalide (pour un emploi adapté à ses capacités) bénéficient d’une “prime de reprise du travail” de 1 000 euros pour les embauches. Cette prime passerait à 2 000 euros. “Un montant sans doute plus conforme au coût réel de l’adaptation de l’organisation du travail ou de l’achat d’un coaching temporaire, par exemple”, précise la note de Frank Vandenbroucke.

À lire aussi

Il est en outre proposé d’élargir le groupe cible au recrutement, dans le cadre de la reprise progressive du travail, de salariés en incapacité primaire de travail depuis 6 mois. En d’autres termes, il s’agit de salariés malades depuis au moins 6 mois et autorisés par le médecin consultant à reprendre un travail conciliable avec le problème de santé à l’origine de l’incapacité de travail reconnue. Ce n’est pas tout : Le “montant restant” (335 millions d’euros) est utilisé “pour un renforcement structurel et durable de la compétitivité sous la forme d’une réduction des cotisations patronales (réduction du taux de 25 % et/ou renforcement de la composante “bas salaires” dans la réduction structurelle des cotisations)”, précise la note. Bref, l’ensemble de la somme reviendrait d’une manière ou d’une autre aux entreprises.

Réactions plus que mitigées du patronat

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) n’a pas accueilli la proposition à bras ouverts. Son administrateur délégué Pieter Timmermans a évoqué une opération “poche gauche, poche droite” sur les ondes de Radio 1. La mesure ne peut fonctionner que si les employés, les caisses d’assurance maladie, les médecins et les autres parties prenantes sont également sensibilisés, estime M. Timmermans. “Dans ce pays, on se tourne vers les employeurs même lorsqu’il pleut”, a-t-il déclaré. Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) s’est quant à lui dit “abasourdi” par la proposition du ministre. “Ce n’est pas ainsi que l’on va régler un des problèmes les plus importants de nos entreprises : leur compétitivité déjà fortement mise à mal par l’indexation automatique des salaires”, a-t-il déploré, ajoutant que cette mesure risquait “encore un peu plus de dissuader tout patron d’engager du personnel au vu des risques encourus”. Les organisations patronales Voka et Unizo se sont également montrées critiques.