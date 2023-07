Conner Rousseau s'en prend à Bouchez : "Pour le MR, une politique peut mentir au Parlement tant qu’elle ne porte pas le voile"

Le président du MR a réagi sur Twitter ce jeudi à cette nomination. La jeune femme de 35 ans, en effet, porte le voile islamique et cela interpelle Georges-Louis Bouchez. Rappelons que le MR figure également dans la majorité à Molenbeek, où François Schepmans est première échevine.

”Occuper une fonction d’autorité comme celle d’échevin n’est pas compatible avec le port d’un signe convictionnel ostentatoire”, a assuré Bouchez sur Twitter, en référence au débat sur les signes convictionnels à la STIB. “La seule obéissance d’un membre de l’exécutif doit être à la constitution et aux lois.”

Rappelons que le MR figure également dans la majorité à Molenbeek, où François Schepmans est première échevine.

Le Montois a ensuite pris la parole au nom de son parti. “Le MR prône la méritocratie, qu’elle rencontre peut-être, mais aussi la neutralité de l’État pour ses fonctionnaires et ses agents d’autorité.” Pour conclure, il a lancé une petite pique au président du Vooruit, Conner Rousseau en indiquant : “Qu’en pense Conner Rousseau après ses déclarations sur Bruxelles ?”. Pour rappel, Rousseau avait déclaré au mois d’avril dernier que, quand il roulait dans Molenbeek, lui non plus “ne se sentait pas en Belgique”.

Conner Rousseau, président de Vooruit, n’aura pas mis longtemps à réagir. “Pour le MR, une politique peut mentir au Parlement pour autant qu’elle ne porte pas le voile”, assène le socialiste flamand, ciblant très clairement la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR).

Avant de poursuivre. "Vooruit se concentre sur ce que font les politiques, pas sur leur aspect ou ce qu’ils portent. Saliha est une jeune femme motivée qui porte Molenbeek et Bruxelles dans son cœur. Elle se bat pour le pouvoir d’achat, la santé et l’égalité des chances de toutes les Bruxelloises. Elle est un exemple pour de nombreuses femmes. Pour se mettre au travail, pour faire entendre sa voix, pour défendre les autres. Elle a tout notre soutien. J’espère que le débat pourra porter sur sa politique sociale plutôt que sur sa manière de s’habiller. Bruxelles a d’autres problèmes que ce symbole, ces discussions ne font rien avancer.”