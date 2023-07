Que va-t-il arriver à Frédéric Janssens, le greffier suspendu? "J'espère que les membres du bureau respecteront la procédure"

À lire aussi

Suspendu avec retenue sur salaire

Une procédure qui pourrait entraîner sa révocation, sans droit à la pension, pour les fonctions exercées pendant plus de dix ans à la tête de l’administration du Parlement wallon. C’est dire si la chose est sérieuse et que l’intéressé le prend comme tel puisque c’est accompagné de ses avocats qu’il est venu s’expliquer sur tout ce qu’on lui reproche. Des faits de natures très différentes qui vont du harcèlement de ses collaborateurs, et pour lesquels plusieurs plaintes ont été déposées devant l’auditorat du travail, aux différents marchés publics passés par le Parlement pour réaliser son onéreuse expansion.

Rappelons que le greffier est suspendu depuis près de 10 mois et qu’à la mi-septembre, si sa sanction n’a pas encore été prise – s’il y a sanction bien sûr, mais vu le nombre de griefs on peut penser que l’intention des élus wallons est d’aller vers un départ du greffier de quelque façon que ce soit – il faudra sans doute encore la prolonger. Cette suspension s’accompagne d’une retenue sur salaire et de certains avantages extralégaux.

Une centaine de pièces déposées

Celui qui à son arrivée, vendredi matin, se disait serein, l’était-il encore en sortant de sa très longue journée d’audition un peu avant 17 heures ? “J’ai eu l’occasion de démontrer de manière détaillée que chacun des 29 griefs était non fondé. J’ai déposé une centaine de pièces, j’espère que les membres du Bureau respecteront la procédure”. Dans les dix jours, Monsieur Janssens devrait recevoir le PV de son audition mais il est difficile de savoir quelles seront les prochaines étapes de la procédure. On peut cependant imaginer que les pièces présentées par le greffier et sa défense seront analysées par les membres du Bureau.

Il nous revient par ailleurs que la situation de deux membres du Bureau présents lors de l’audition de Frédéric Janssens pourrait porter préjudice à toute décision qui serait prise à l’encontre de ce dernier. En effet, la défense de Monsieur Janssens a relevé la question de l’impartialité du Président du Parlement wallon, André Frédéric (PS) et du député Laszlo Schonbrodt (PTB), secrétaire du Bureau. Plusieurs déclarations des deux élus dans différents médias ont ainsi été mises en évidence. Malgré ça, les deux députés wallons ont assisté à l’audition, sans doute rassurés sur cette question par leur propre service juridique.