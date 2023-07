David Clarinval, vice-Premier ministre MR : “Le prochain gouvernement devra prolonger des réacteurs supplémentaires”

Bien sûr. On continue les réformes. Le MR s’est particulièrement investi dans la conclusion de l’accord sur le nucléaire avec Engie. On a aussi réussi à faire émerger cette réforme des pensions à laquelle plus personne ne croyait. Il y a encore des enjeux à la rentrée : le travail budgétaire en octobre pour le budget 2024 va être costaud… On sait très bien qu’il y aura encore un effort à faire. Si on grille toutes nos cartouches dans une réforme fiscale et qu’on doit ajouter encore une couche de taxes en octobre pour le budget 2024, cela risque d’être compliqué… Politiquement, il serait plus facile de faire les deux en même temps : l’exercice budgétaire et une petite réforme fiscale avec un effort globalisé. C’est une hypothèse que je mets sur la table. En tout cas, la porte reste ouverte au MR pour une réforme fiscale.

guillement La porte reste ouverte au MR pour une réforme fiscale."

Quelles sont les priorités du MR jusqu’aux prochaines élections ?

On doit finaliser le dossier nucléaire. Et il faut avoir un débat sur l’étude que vient de sortir Elia (le gestionnaire du réseau électrique) sur les besoins énergétiques et la sécurité d’approvisionnement pour la décennie à venir. Pour moi, la trajectoire est claire : il faut exécuter l’accord avec Engie pour la prolongation de deux réacteurs et le faire rapidement. Il n’y a pas une minute à perdre en vue de l’hiver 2025-2026. Dès l’hiver 2027-2028 et à partir des années 2033, 2034, 2035, on a un vrai trou énergétique. Ce n’est donc qu’une première étape qui a été décidée par la majorité actuelle (la prolongation de deux réacteurs, NdlR) Dans l’accord du prochain gouvernement, il faudra aller au-delà.

À lire aussi

Pourquoi pas maintenant, dans le cadre de la Vivaldi ?

Je vois mal comment on pourrait prendre une nouvelle décision à ce sujet vu les équilibres politiques actuels. Mais, donc, il faudra aller plus loin. D’autres réacteurs peuvent être prolongés. Il faudra 1000 MW en plus pour l’hiver 2027-2028 et on sera trop court pour 2035, même avec ça…. Bien entendu, il faudra en plus de la production d’énergie renouvelable, continuer à investir dans les parcs offshore, dans l’hydrogène. C’est vraiment sur ce mix énergétique qu’il faut travailler.

Donc, la priorité du prochain gouvernement sera de prolonger des réacteurs supplémentaires ?

Je pense que le prochain gouvernement devra prolonger des réacteurs supplémentaires, oui.

Bruxelles - Rue des Petits Carmes: David Clarinval - Vice-Premier ministre, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles & du Renouveau démocratique. A Bruxelles le 13 juillet 2023 ©JC Guillaume

Et la loi de 2003 de sortie du nucléaire, faut-il la supprimer pour clarifier l’avenir énergétique de la Belgique ?

Ce n’est pas vraiment un débat… Cette loi est un principe qui nous empêche d’avoir un raisonnement pragmatique. Il faut voir le nucléaire comme étant une partie de la solution. On ne doit pas, pour des raisons dogmatiques, vouloir sortir du nucléaire. Le nucléaire est déjà là, il est moins cher, il ne produit pas ou peu de CO2, il n’est pas délocalisable, il n’est pas dans les mains de pays géopolitiquement problématiques et on a, je le rappelle, une solution pour les déchets. Donc, bien sûr, la loi de sortie du nucléaire doit disparaître.

guillement Le nucléaire est déjà là, il est moins cher, il ne produit pas ou peu de CO2, il n’est pas délocalisable, il n’est pas dans les mains de pays géopolitiquement problématiques et on a, je le rappelle, une solution pour les déchets."

Comment trouver les 1 000 MW nécessaires à court terme ?

On peut prolonger Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. D’autres pistes sont sur la table mais je ne souhaite pas les évoquer.

Tout cela n’est possible qu’à la condition de remettre les écolos dans l’opposition pour la prochaine législature. Ils ne pourront pas accepter cela.

Je constate que, dans ce gouvernement, les écolos ont accepté de prolonger deux réacteurs. Si cela a été possible une fois, cela sera peut-être possible une deuxième fois (sourire).