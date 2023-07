Prestation de serment, coach des Diables, visite en Chine... redécouvrez le roi Philippe à travers dix photos qui ont marqué ses dix ans de règne

Durant une semaine et jusqu’au 21 juillet, La Libre Belgique y consacrera une série d’articles.

Prestation de serment

21 juillet 2013, 10 h 30. Le roi Albert II, ému, signe son acte d’abdication dans la salle du Trône du Palais de Bruxelles. Il adresse “un gros kiss” à Paola. Et lance à son fils ces mots : “Nous savons tous que votre fonction sera exigeante. Elle impliquera qu’en permanence vous vous hissiez au-dessus de la mêlée.”

À midi, Philippe prête serment au Parlement. Il prononce son premier discours en tant que Roi des Belges. “Je suis conscient de la responsabilité qui désormais m’incombe”. Puis remercie son épouse, Mathilde : “Avec nos chers enfants nous entamons, confiants, ce nouveau chapitre de notre vie et de notre pays”.

Le Roi Albert II abdique et laisse place à Philippe. ©Belga

Les ministres N-VA prêtent serment

Le 11 octobre 2014, la N-VA s’illustre lors de la prestation de serment de la Suédoise. Trois ministres N-VA, dont le vice-Premier ministre Jan Jambon, rompent le protocole et prêtent serment au Palais royal en faisant de leurs doigts le “V” du slogan de leur parti (Verandering voor Vooruitgang, le Changement pour le progrès). Les nationalistes sont au pouvoir au fédéral. Cinq ans plus tard, au sortir des élections de 2019, le choix du roi Philippe de rompre la tradition en recevant au Palais royal Tom Van Grieken, président du Vlaams Belang, constituera un autre moment fort du règne.

Prestation de serment de Jan Jambon entre les mains du Roi Philippe. ©Photo News

La mission d’État en Chine

23 juin 2015. Le roi Philippe se rend en Chine pour sa première visite d’État et rencontre le président chinois Xi Jinping. “Le Roi renforce le volet économique des visites, et y invite aussi les ministres-Présidents flamand, wallon et bruxellois, et les ministres régionaux du Commerce extérieur. Il confère une apparence d’unité à une diplomatie économique éclatée”, pointe Vincent Dujardin, historien à l’UCLouvain. “Le Roi a beaucoup joué de sa capacité à ouvrir des portes et à soutenir les entreprises belges comme sur l’hydrogène vert lors du voyage à Oman ou son coup de pouce dans la libération d’Olivier Vandecasteele.”

Visite d'Etat du Roi Philippe et de la Reine Mathilde en République Populaire de Chine ©Photo News

Le discours du jour des attentats

“Le 22 mars ne sera plus jamais une journée comme les autres”. Le 22 mars 2016, le roi Philippe s’adresse à la population après les attentats “lâches et odieux” de Bruxelles. “C’est aussi le Roi qui a prononcé le discours d’anniversaire des attentats, et non le Premier ministre. Cela renvoie au poids symbolique du Roi”, souligne Vincent Dujardin (UCLouvain). “Il a reçu les victimes au Palais. Pour les Belges, être reçu par le Roi était une reconnaissance par la Belgique de leur souffrance.” Le Roi est sorti par le haut d’une polémique survenue quelques mois plus tôt. Alors que la Belgique passait au niveau 4 de menace terroriste, Philippe et Mathilde s’étaient fait photographier involontairement lors d’un week-end en thalassothérapie, en peignoir et un cocktail à la main.

Roi Philippe attentats Bruxelles ©Belga

Les 18 ans de la princesse Elisabeth

25 octobre 2019. Les 18 ans de la princesse Elisabeth constituent un moment marquant du règne de son père. Pour la première fois, elle confirme qu’elle acceptera de devenir un jour la première Reine des Belges. Le Palais assume une prise de risque puisque la princesse prend la parole en direct sur les quatre grandes chaînes du pays. Quatre ans plus tard, lors du couronnement de Charles III, la reine Mathilde s’est effacée au profit d’Elisabeth, qui a assisté à une réception officielle à Buckingham. Elle bénéficie ainsi d’une expérience importante, en rencontrant des dizaines de chefs d’État.

La princesse héritière Elisabeth et le roi Philippe photographiés lors d'une célébration pour le 18e anniversaire de la princesse Elisabeth ©Belga

La fin d’une longue crise politique

1er octobre 2020. Alexander De Croo prête serment devant le Roi, un an et demi après les élections. “Le rôle du Roi dans la formation du gouvernement a été apprécié au nord comme au sud. Il a pu poser des balises, n’a pas hésité à mettre fin à une mission, pour ne pas perdre de temps, en imprimant un rythme”, estime Vincent Dujardin (UCLouvain), historien. “Et en 2019, la Vivaldi n’était pas son premier choix. Il pensait qu’un gouvernement PS /N-VA conserverait davantage la stabilité du pays. En choisissant Geens, il a confié une mission au parti pivot, soit pour rapprocher PS et N-VA, soit pour rapprocher le CD&V de la Vivaldi.”

Alexander De Croo prête serment devant le Roi,

Philippe reçoit Delphine à Laeken

15 novembre 2020. Le roi Philippe rencontre la princesse Delphine au Château de Laeken. Le roi Albert II la recevra par la suite. “Son autorité morale s’est accrue”, souligne Vincent Dujardin (UCLouvain). “Avant la décision de la cour d’appel, c’était difficile d’intervenir et de se voir accuser de s’ingérer dans un processus judiciaire. Mais dès que la décision est tombée, il a reçu Delphine pour manifester que l’accueil dans la famille royale devait être immédiat. Cela a encouragé Albert à faire de même et initié un chemin de rapprochement familial.”

Photo prise le 9 octobre 2020 au Palais royal de Laeken. Le roi Philippe reçoit pour la première fois sa soeur la princesse Delphine. (Photo by Handout / ROYAL PALACE OF BELGIUM / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / BELGIAN ROYAL PALACE" - ©Royal Palace of Belgium / AFP

Au Congo, de “profonds regrets”

8 juin 2022. Philippe a tenu un discours très attendu en République démocratique du Congo. Le Roi a réaffirmé ses “plus profonds regrets pour ces blessures du passé”, allant plus loin que la lettre précédemment envoyée au président Tshisekedi. Il a ajouté que le régime colonial “était basé sur l’exploitation et la domination” et qui était “marqué par le paternalisme, les discriminations et le racisme”. Alors que la commission sur le passé colonial de la Belgique a échoué à la Chambre, la voix du Roi, davantage que celle du Premier ministre, est celle qui a le plus porté pour la Belgique.

Le Roi Philippe prononce un discours lors d'une cérémonie sur l'Esplanade du Palais du Peuple, à Kinshasa, à l'occasion d'une visite officielle du couple royal belge en République Démocratique du Congo. ©Belga

Dans une vidéo, coach des Diables

15 novembre 2022. Le roi Philippe devient… coach des Diables rouges dans une vidéo amusante partagée par le Palais royal. “Cela symbolise le renouveau de la communication royale”, assure l’historien Vincent Dujardin. “On voit dans le début de la vidéo au Palais qu’il ne veut pas aller trop loin, afin de ne pas affecter l’autorité de la fonction royale. Puis, dans un second de temps, sur le terrain de football, on le voit plus décalé, dans l’autodérision. On a l’impression qu’il s’est amusé à prendre part à cet exercice, on sent de l’authenticité”.

Le Roi devient coach des Diables ! ©Youtube

Le Roi reçoit Volodymyr Zelensky

9 février 2023. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reçu au Palais royal par le roi Philippe et le Premier ministre. “Alexander De Croo n’a eu cette audience avec Zelenski que parce que celui-ci a été reçu par le Roi, analyse Vincent Dujardin. Le président ukrainien ne serait jamais venu au 16, car il voyait à Schuman les chefs d’État par petits groupes. Même les Néerlandais n’ont pas obtenu d’audience individuelle. Cette séquence montre que le Roi constitue un atout pour un premier ministre et la diplomatie belge.”