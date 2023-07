Didier Reynders a assisté au passage de témoin à la tête de la monarchie : “Ce n’est plus le même Philippe qu’il y a 10 ans”

”J’étais l’un des moins inquiets”, assure Didier Reynders (MR), alors Vice-Premier ministre en charge des Affaires étrangères. “Parce que j’avais déjà eu beaucoup de contacts avec Philippe qui, quand il était Prince, participait aux missions économiques”.

Didier Reynders souligne particulièrement l’action menée par le roi Philippe en termes de diplomatie économique. “Le roi Albert avait fort limité les visites d’État organisées. Philippe est un Roi très intéressé par les matières internationales et économiques. Avec lui, nous avons fortement relancé et développé cette logique : il y avait cette volonté chez le Roi de jouer un rôle plus fort à l’international, avec toujours une présence du monde économique dans les missions. La famille royale a un fort impact dans ces contacts internationaux. Les portes s’ouvrent bien plus facilement quand ils accompagnent.”

À lire aussi

Une inquiétude subsistait toutefois, lors de ses débuts, sur la capacité de Philippe à gérer les négociations politiques. “Il existe une vraie machine au Palais royal, avec les équipes de diplomates”, assure Didier Reynders. “Le choix de son entourage est une prérogative du Roi lui-même et cela joue beaucoup. Le Roi est très conscient de la nécessité de comprendre le fonctionnement des négociations dans un monde politique belge qui a évolué. Quand il est arrivé, il était en fait beaucoup plus préparé qu’on ne le pensait.”

L’actuel commissaire européen à la Justice évoque des relations qui, à l’époque, ont parfois été compliquées entre le roi Albert II et son fils. “Mais cela s’est normalisé après l’accession de Philippe au trône, progressivement. Ce à quoi j’ai assisté, surtout, c’est la montée en puissance de Philippe et du couple qu’il formait avec Mathilde. La Reine a joué un rôle dans beaucoup de domaines, lui permettant d’atteindre un équilibre, avec leurs caractères très différents.”

Le rire sonore d’Albert II

Didier Reynders note une différence de style entre Philippe et Albert dans l’exercice. “Avec Albert, je me souviens de moments de franche rigolade. Quand j’étais informateur et qu’il s’était cassé le col du fémur, je m’étais rendu à l’hôpital pour l’informer. Il s’était fait cela en descendant les marches du château de Laeken, qui ressemble à Moulinsart. Je lui avais donc apporté une boîte de chocolats sur laquelle figurait une reproduction de la chute du capitaine Haddock. Les médecins se souviennent encore de son éclat de rire sonore. Philippe a un caractère bien plus introverti. Mais il a mis de l’ordre dans la manière de gérer la monarchie, avec une montée en puissance. Ce n’est plus le même Philippe qu’il y a 10 ans. Il a plus d’assurance mais aussi d’expérience, acquise dans la crise politique.”