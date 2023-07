Joëlle Milquet: "Ces dix dernières années ont montré que Philippe est un souverain respecté"

À lire aussi

”Le Roi était très ému et nous aussi. Chacun a eu un entretien en tête à tête avec lui. On l’a rassuré, on lui a dit que tout allait bien se passer. C’était comme une réunion de famille.”

guillement On comprenait la décision du roi Albert, mais il y avait quand même une certaine inquiétude pour la suite.

”On comprenait la décision du roi Albert, mais il y avait quand même une certaine inquiétude pour la suite, admet Mme Milquet. Il avait démontré durant toute la crise institutionnelle (la crise des 541 jours sans gouvernement en 2010-2011, NdlR) qu’il savait manœuvrer dans les moments très difficiles de ce pays, qui fut au bord de l’implosion.”

Autrement dit : est-ce que le prince Philippe, appelé à lui succéder, allait être à la hauteur, lui qui fut souvent critiqué, parfois jugé incompétent ?

Un rôle clé en temps de crise

”On connaissait la personne qui partait, ses qualités, sa capacité de résistance. Lorsqu’il y a un changement, il y a toujours une forme de questionnement. Est-ce que les choses vont se passer de la même manière dans des moments compliqués ? La monarchie, en Belgique, est un ciment, elle a un rôle fédérateur. Mais politiquement, elle entre en action au moment des crises les plus aiguës. Le reste, c’est du symbole, du protocole, de la présence. Les vraies décisions délicates se prennent en temps de crise.”

guillement Ces dix dernières années ont montré que Philippe est un souverain respecté, capable d'exercer avec brio ses fonctions.

”Cela dit, s’il y a eu des questionnements, il n’y avait pas non plus une inquiétude aussi forte que celle qui aurait pu s’exprimer au moment de la mort du roi Baudouin en 1993”, nuance l’ancienne vice-Première. “À l’époque, il y avait eu des interventions pour que le prince Albert reprenne le flambeau” et non Philippe comme cela était parfois imaginé. “Vingt ans plus tard, on n’en était plus du tout là. Et il s’est avéré que le roi Philippe a bien relevé le défi. Ces dix dernières années ont montré qu’il est un souverain respecté, capable d’exercer avec brio ses fonctions. Les craintes se sont vite dissipées.”

”Il a montré ses capacités à exercer ses missions avec intelligence. Il a montré sa volonté d’être utile pour le pays. Il a un vrai sens de l’État. Et son entourage est très bon aussi.”

Vincent Houssiau (à droite) est le chef de cabinet du roi Philippe. ©DLE

”La passation de pouvoir, le 21 juillet 2013, s’était très bien passée, dans la liesse populaire, se remémore encore Joëlle Milquet. Les choses se sont faites avec sérénité. Il faisait beau, l’ambiance était bon enfant. Il régnait une certaine belgitude. Philippe était sans doute un peu inquiet avant cette journée. Mais il a pu voir que la foule était derrière lui. Et que, au fond, l’affection que la population portait à un souverain avait l’air de se porter aussi sur son successeur. C’était un moment très heureux de la vie de la Belgique.”