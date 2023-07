La réforme du départ à la retraite des agents du Parlement wallon comme élément déclencheur de “l’affaire du greffier” ? Ce n’est pas à exclure

À lire aussi

Entre mars 2020 et mars 2021, l’Office national de sécurité sociale (ONSS) s’intéresse au statut des agents du greffe. Plusieurs problèmes liés aux avantages qui leur sont octroyés sont pointés du doigt. L’ONSS met le Parlement wallon à l’amende. Ces problèmes potentiels bien connus des différents bureaux qui se sont succédé aux cours des législatures successives et qui sciemment avaient décidé de ne pas agir, doivent donc être réglés pour mieux coller à la législation sur le travail.

Le bureau valide la réforme

C’est vers la fin juin 2022 que le greffier – qui a été chargé de travailler sur la refonte du statut de l’agent – remet son projet de réforme au bureau du Parlement, le commanditaire de cette étude. Quelques jours plus tard, un premier article de presse sort sur les agissements du greffier et sa manière de traiter ses subordonnés. Malgré ça, quelques jours plus tard, le 8 juillet, pour être précis, le bureau valide la réforme proposée.

L’un des éléments de cette réforme faisait, nous dit-on, grincer les dents de certains agents. Celui-ci concerne la pension anticipée des agents du greffe. Un agent nommé à titre définitif et qui peut afficher 25 ans d’expérience peut, entre 59 et 64 ans, demander sa mise en disponibilité. Les années prestées comme intérimaire ou comme contractuel sont prises en compte dans les années d’expérience. Cette mise à disponibilité permet à l’agent de conserver jusqu’à l’âge de la retraite un traitement d’attente dégressif qui varie en fonction de l’âge entre 75 et 100 % du dernier traitement touché. Pendant cette période, les années de mise en disponibilité sont prises en compte pour le calcul du montant de la retraite de l’agent. Celui-ci continuant aussi à toucher leur pécule de vacances et leur prime de fin d’année. Un statut très différent de celui d’un travailleur classique qui plus est dans un contexte où l’âge de la pension a été repoussé par le gouvernement Michel quelques années plus tôt.

Le bureau revient sur sa décision

Finalement, en janvier 2023, le bureau nouvellement installé après la démission collective de son prédécesseur décide de mettre la réforme du départ anticipé des agents au frigo. Actuellement, les agents du Parlement wallon qui ont atteint 25 ans d’ancienneté peuvent donc toujours demander leur mise en disponibilité à partir de 59 ans.

À lire aussi

Il serait trop simple, sans doute, de résumer toute cette affaire à la réforme du statut des agents. Mais la concordance troublante de certaines décisions avec les révélations sorties dans la presse mérite à tout le moins un peu d’attention. Certes, le travail de très nombreux agents du Parlement n’est pas de tout repos. Les horaires doivent parfois être flexibles, en fonction de la durée des commissions parlementaires ou des séances plénières. Il n’est pas question non plus de faire le procès de tout le personnel œuvrant au sein du greffe, mais d’épingler la proximité de différents faits qui ne doivent peut-être rien au hasard. Bon nombre de membres du personnel sont traumatisés par toute cette affaire et l’auditorat du travail, saisi de quinze plaintes, devra faire toute la lumière et apporter les nuances nécessaires sur la manière dont le travail s’organisait au sein du greffe, lorsque celui-ci était dirigé par Frédéric Janssens.