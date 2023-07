Réforme fiscale: Groen qualifie l'attitude du MR de "complètement irresponsable"

À lire aussi

Pour le MR, les propositions actuelles sont déséquilibrées. En outre, il serait plus logique de mener les négociations parallèlement à l'examen du budget, c'est-à-dire en octobre.

Le PS et Ecolo ont déjà réagi de manière belliqueuse, et Groen n'est pas non plus satisfait de l'attitude du MR. "Les plans sont sur la table et toutes les parties concernées sont prêtes à faire le pas. Il est incompréhensible que le MR interrompe soudainement les négociations et préfère passer l'été sans accord", déclare le coprésident Jérémie Vaneeckhout.

"Les citoyens sont vraiment désemparés. C'est incompréhensible et complètement irresponsable". Selon M. Vaneeckhout, le MR montre qu'il "ne fait pas de politique pour le Belge moyen, mais qu'il ne roule que pour les plus riches. Après tout, ils sont les seuls à bénéficier du statu quo.