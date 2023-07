Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek: "Nous avons besoin d'aide à la station Ribaucourt et cela n'est un mystère pour personne"

À lire aussi

Dans Sudinfo, Thierry Belin, secrétaire national d’un syndicat de police (SNPS), estime que cela montre qu'“il y a de vraies zones de non-droit à Bruxelles”. “Ils (les politiques, NDLR) ne veulent pas qu’on intervienne, il ne faut surtout pas déranger les délinquants”, ajoute-t-il.

Des termes que réfute Catherine Moureaux (PS), bourgmestre de Molenbeek. “Ce qui est arrivé est dramatique. Cependant, Ribaucourt fait l’objet d’une présence continue des services publics depuis la mi-juin, le matin par les services préventifs et l’après-midi par les policiers”, assure Catherine Moureaux, qui réclame des moyens complémentaires d’autres niveaux de pouvoir. “Cette opération est lourde et ne devrait pas être à charge uniquement des services locaux. J’ai réclamé depuis plus de six mois, de manière répétée, l’intervention de la police des chemins de fer et l’installation d’une présence permanente de la STIB, sans succès jusqu’ici. Nous avons besoin d’aide à cet endroit et cela n’est un mystère pour personne. Par contre les services publics de tout type sont bien présents.”