Comment le roi Philippe met son réseau international au service de la Belgique

Lorsqu’il était prince, il a conduit de nombreuses missions économiques à l’étranger. D’abord seul, puis avec son épouse Mathilde. En devenant Roi, il a continué sur sa lancée. Le Palais essaie d’organiser deux visites d’État “sortantes” par an, l’une en Europe, l’autre en dehors – les dernières se sont déroulées en Lituanie et en Afrique du Sud. Ainsi que deux visites “entrantes”. La dernière fut celle du roi des Pays-Bas, il y a un mois à peine.

Le roi Philippe a récemment assisté à un exercice militaire en Jordanie, en compagnie de son homologue, Abdallah II. ©PRE

S’ajoutent à cela des visites de travail thématiques. Philippe s’était, par exemple, rendu en avril à Kourou, en Guyane, en compagnie de son fils Gabriel, pour assister à l’un des derniers lancements de la fusée Ariane 5. Ou en Jordanie, mi-juin, pour découvrir les tenants et aboutissants d’un exercice militaire de grande ampleur auquel participaient des forces belges. Dans un autre registre, le couple royal a pris l’habitude de se rendre chaque année au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

La rencontre avec Zelensky

L’engagement international et diplomatique du Roi représente grosso modo un tiers de son emploi du temps. C’est beaucoup. Il faut dire que Bruxelles accueille le siège des institutions européennes et de l’Otan (l’Organisation du traité de l’Atlantique nord), ce qui en fait un lieu de passage incontournable des dignitaires étrangers. Le Roi profite de leur venue en Belgique pour les recevoir au Palais de Bruxelles ou de Laeken. La monarchie, malgré une image un peu éculée, garde cette aura et ce lustre qui facilitent de telles rencontres. C’est un atout majeur pour la diplomatie belge.

Le Roi avait contacté le sultan d'Oman pour insister sur l’importance du dossier Olivier Vandecasteele pour la Belgique.

Philippe et le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) ont ainsi pu avoir un entretien bilatéral avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’occasion de sa visite à Bruxelles auprès des institutions européennes, en février. Peu de leurs homologues étrangers (ce fut le cas à Washington, Paris, Londres, Berlin et Varsovie, pour l’essentiel) ont eu cette opportunité depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

Avec toutes ses rencontres, ses visites, les événements auxquels il participe, les contacts divers qu’il entretient, le Roi a un carnet d’adresses long comme le bras. Il est un homme de réseau. Et il l’utilise pour pousser certains dossiers, pour soutenir le gouvernement lorsque cela s’avère utile. Quelques exemples illustrent cela.

Le coup de fil en faveur d’Olivier Vandecasteele

En novembre 2015, après les attentats de Paris, Philippe avait appelé le roi du Maroc, Mohamed VI, pour encourager la collaboration entre les services de renseignement des deux pays. Les Marocains détenaient à l’époque une série d’informations sur les terroristes.

Au début de la pandémie de coronavirus, en mars 2020, des contacts avec le président chinois Xi Jinping et l’homme d’affaires Jack Ma, le patron du groupe Alibaba qu’il connaît très bien, avaient été utiles, si pas décisifs, pour permettre l’acheminement de matériel médical en Belgique.

Plus récemment, le Roi avait fait savoir auprès du gouvernement qu’il était disponible pour apporter son aide à la libération de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele, détenu arbitrairement en Iran. Lorsqu’il s’est avéré qu’Oman était en mesure de jouer un rôle d’intermédiaire, il avait contacté le sultan pour insister sur l’importance de cette affaire pour la Belgique.

Le Roi avait reçu Olivier Vandecasteele juste après sa libération. La mère de l'humanitaire était également présente.

Dans la foulée de la libération d’Olivier Vandecasteele, intervenue le 26 mai, Philippe avait appelé le sultan pour le remercier de son intervention. Le grand public ne le savait pas encore, mais les autorités belges négociaient à ce moment-là la libération de trois autres Européens. Or le sultan devait se rendre à Téhéran, la capitale iranienne, deux jours plus tard. Des messages avaient à nouveau été passés.

Son influence varie selon les pays

Le Roi “ouvre des portes”, comme le veut l’expression consacrée. Il facilite les rencontres au plus haut niveau pour nos représentants politiques, diplomatiques, économiques, académiques… Son influence varie selon les pays. Elle est limitée en Europe ou en Amérique. À l’inverse, Oman étant un État très hiérarchisé, l’interlocuteur privilégié du sultan est le Roi, pas le Premier ministre. Le fait d’avoir un Roi, même sans réels pouvoirs, est un atout pour la Belgique dans les monarchies du Golfe, mais aussi en Extrême-Orient, en Asie du Sud-Est ou dans certains États africains.

Le Roi ne négocie jamais lui-même. Cela relève des autorités du pays. Mais il peut leur apporter un soutien utile à certains moments.

L’influence de Philippe pèse aussi dans des dossiers plus spécifiques. Comme la récente désignation de Raphaël Liégeois en tant qu’astronaute pour l’Esa (l’Agence spatiale européenne). Ou l’attribution à la Belgique d’un siège non permanent au conseil de sécurité des Nations unies (Onu) en 2019-2020.

L'astronaute Raphaël Liégeois avait été invité à Laeken par Philippe. ©BVB

Le Roi ne négocie jamais lui-même. Cela relève des autorités du pays. Mais il peut leur apporter un soutien utile à certains moments. “Le Roi et le gouvernement travaillent main dans la main”, résume un initié.

En tandem avec la reine Mathilde

Philippe peut par ailleurs compter sur un soutien de poids sur la scène internationale : celui de la reine Mathilde. Cette dernière aussi est très active en dehors des frontières du pays. Elle collabore depuis de nombreuses années avec l’Onu et les institutions qui en dépendent, telles que l’Unicef et Onusida. Depuis 2016, elle est l’une des 17 défenseurs des Objectifs de développement durables, promus par l’Onu. Elle se concentre plus spécifiquement sur les Objectifs liés à la santé mentale, l’éducation et l’autonomisation des femmes.

”La Reine renforce le Roi dans son action internationale”, selon leur entourage. Lui prend en charge les enjeux diplomatiques et économiques. Elle, ce qui a davantage trait au social. Ils se complètent, “fonctionnent en tandem”. Et obtiennent des résultats tangibles.