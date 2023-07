Crise de l’accueil : la Cour européenne des Droits de l’homme condamne la Belgique

Le 12 octobre 2022, l’avocat a donc fait procéder à la signification de l’ordonnance avec commandement de payer et d’enfin fournir une place d’accueil. Mais là encore, rien n’y fait… Huit jours plus tard, son avocat décidait d’aller un cran plus loin et de porter l’affaire de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction du Conseil de l’Europe installée à Strasbourg. La Cour enjoignait, le 31 octobre, la Belgique à respecter sa propre loi sur l’accueil via une mesure provisoire.

Carence systémique

Dans son arrêt, la Cour observe que le caractère exécutoire de l’ordonnance impliquait son exécution d’office par l’État en vertu du droit interne. Toutefois, “son exécution n’a pas revêtu de caractère spontané et n’a pu avoir lieu qu’à la suite d’une mesure provisoire prononcée par la Cour le 31 octobre 2022”.

”Même si elle est consciente de la situation difficile à laquelle l’État belge était confronté, elle (la CEDH) estime qu’elle ne pourrait juger raisonnable le délai mis en l’espèce par les autorités belges pour exécuter une décision de justice visant à protéger la dignité humaine. Aux yeux de la Cour, cette carence systémique a eu pour effet de grever lourdement le fonctionnement d’une juridiction nationale et celui de la Cour elle-même. Elle considère que les autorités belges ont opposé non pas un “simple” retard mais plutôt un refus caractérisé de se conformer aux injonctions du juge interne qui a porté atteinte à la substance même du droit protégé par l’article 6 de la Convention”, indique la Cour dans un communiqué de presse.

La Cour précise qu’il reste aujourd’hui encore 358 requêtes similaires pendantes dans lesquelles des mesures provisoires ont été accordées.