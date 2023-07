le gouvernement échoue à s'accorder sur une réforme fiscale

À lire aussi

Après de longues discussions, le Premier ministre a néanmoins dû constater que parvenir à un accord sur ce point n’était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire. Ce constat est tiré à un moment où la mission du gouvernement est justement de réduire le déficit budgétaire et de travailler sur un retour progressif à l’équilibre après trois années de crise. Le gouvernement s’est engagé dans cette voie lors de l’ajustement budgétaire du mois de mars. Les derniers chiffres du Comité de monitoring démontrent aujourd’hui que les objectifs budgétaires 2023 et 2024 sont atteignables. Le Premier ministre a plusieurs fois répété qu’une réforme fiscale ne pouvait pas mettre à mal cet effort.

Le Premier ministre tient à remercier le Ministre des Finances pour le travail intensif réalisé ces dernières semaines en vue de parvenir à un accord. De son côté, le Ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) s'est exprimé sur cet échec : "Tout le monde n'est pas capable de sortir de ses tranchées et de faire preuve de courage pour prendre des décisions dans l'intérêt de tous. C'est ce que nous devons décider aujourd'hui".