Après de nombreuses critiques et un parcours chahuté, la loi indemnisation des victimes de terrorisme reste en rade

Le texte est porté par le ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) avec le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand (Open VLD). Il a déjà connu un parcours quelque peu chahuté.

Il s’agit là d’un dossier délicat humainement comme l’ont montré les auditions de victimes des attentats du 22 mars 2016 devant la cour d’assises. Les victimes ont été nombreuses à pointer la multiplicité des interlocuteurs et le parcours du combattant qu’elles ont enduré lors de leurs contacts avec les assurances. Elles ont aussi pointé la multiplicité des expertises auxquelles elles doivent se soumettre.

Un texte d’emblée critiqué

Le 1er février, alors que la commission de l’Économie de la Chambre commençait l’examen du projet de loi, les critiques n’avaient pas manqué sur le texte, ce qui avait conduit le gouvernement à revoir sa copie.

Il avait alors été décidé de mettre fin à la différence faite entre les victimes résidant en Belgique et les autres et de faire passer le délai dans lequel une demande d’indemnisation doit être introduite de 5 ans à 10 ans. Autre correction: il était désormais fait référence à la création d’un guichet unique qui doit orienter les victimes et leur éviter d’être confrontées à une multitude d’interlocuteurs, que ce soit à l’égard des assurances que des organismes de sécurité sociale.

La principale critique avait cependant trait à la non-création d’un fonds de garantie spécialement dédié pour l’indemnisation des victimes. C’était là la principale demande des associations des victimes du 22 mars 2016. C’était pourtant là une des recommandations – votée à l’unanimité – de la commission d’enquête parlementaire “attentats du 22 mars 2016”.

Le ministre avait défendu le choix de ne pas créer un tel fonds, estimant que cette solution nécessiterait d’importantes ressources ainsi qu’une expertise dont dispose déjà le secteur de l’assurance.

Les deux associations de victimes du 22 mars, V-Europe et Life4Brussels, défendaient la création d'un fonds de garantie. Mais, note Philippe Vansteenkiste, président de V-Europe, il s'agissait d'avancer. Il salue le fait qu'un point de contact unique, où les associations seront intégrées, est créé.

”Le texte ne résout pas les nombreuses problématiques rencontrées par les victimes, dont la multiplicité et la complexité des démarches. Ces problèmes auraient dû être résolus par la création d’un fonds de garantie, comme le recommandait la Commission d’enquête parlementaire attentats”, souligne ainsi Life4Brussels.

L’association porte une deuxième critique. Elle déplore ainsi que, en l’état actuel du texte, il n’y a pas de disposition transitoire permettant aux victimes des attentats du 22 mars 2016 qui n’ont pas pu introduire de demandes d’indemnisation dans les délais impartis, d’être indemnisées. ”Si la plupart de ces victimes n’ont pas entrepris de telles démarches, c’est parce qu’elles ignoraient tout de leurs droits, faute d’en avoir été informées par l’État belge”, rappelle ainsi l’association.

Un des amendements, déposé par le député Georges Dallemagne (Les Engagés) , porte notamment sur un allongement de ce délai de prescription des demandes d’indemnisation.