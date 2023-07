Réforme fiscale: "Il y avait six partis autour de la table et un seul n'était pas dans une logique de trouver un compromis"

David Clarinval: "Encore trop de taxes"

"Je ne vous cache pas qu'il était difficile pour nous de marquer notre accord", a commenté le vice-Premier ministre MR David Clarinval mardi soir, à l'issue d'un conseil des ministres restreint (kern) durant lequel l'échec des discussions sur la réforme fiscale a été acté.

Pour le libéral francophone, il y avait encore "trop de taxes sur la table" : sur la construction, la consommation ou encore les entreprises. A ses yeux, la réforme envisagée ne récompensait en outre pas "tous les travailleurs", dont les indépendants. "Pendant les discussions en bilatérale, nous avons proposé un paquet de mesures permettant de créer 19.000 emplois supplémentaires, au-delà de la croissance naturelle (via des effets-retours ou des mesures sur les flexi-jobs).

Mais cette proposition n'a même pas été évoquée. La gauche ne voulait plus en parler. Pour eux, la proposition allait trop dans mon sens." Ce qui était sur la table ne permettait dès lors pas, aux yeux du ministre, de créer suffisamment d'emplois pour assurer le financement de la réforme. David Clarinval doute aussi que l'une ou l'autre mesure mise sur la table durant les cinq semaines de débats ne refasse surface, même si un débat budgétaire est prévu en septembre prochain.

Malgré l'échec des négociations sur la réforme fiscale, le MR poursuivra le travail au sein de la coalition Vivaldi, a assuré David Clarinval. "Nous avons un Conseil des ministres après-demain (jeudi) avec une centaine de points à l'ordre du jour. Nous continuons à travailler sur les autres sujets." Le gouvernement fédéral n'a pu s'accorder mardi soir sur un projet de réforme fiscale. Après de longues discussions, le Premier ministre, Alexander De Croo, "a dû constater que parvenir à un accord n'était pas possible sans impacter significativement la situation budgétaire", a annoncé son cabinet à l'issue d'une réunion en comité ministériel restreint.

"Des propositions hors-cadre"

"Ce constat d'échec n'est pas une surprise depuis la prise de position du MR lundi à l'issue de son bureau de parti", commente mardi soir le vice-Premier ministre PS Pierre-Yves Dermagne, tout en saluant le travail réalisé par le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. "Il y avait six partis autour de la table dans une logique de trouver un compromis... et un parti n'était pas dans cette logique."

Selon le socialiste, les exigences posées par les libéraux francophones sortaient du cadre de l'accord de gouvernement. A ses yeux, il s'agissait de procéder à un "tax shift" (glissement de la fiscalité) et non à un "tax cut" (diminution de la fiscalité), comme le réclamait le MR. Ce glissement devait s'opérer de la fiscalité sur le travail vers, principalement le capital et la richesse et aussi la consommation. "Mais le MR a remis en cause cette logique, évoquant notamment des économies sur les allocations de chômage (durcissement, exclusions, limitation)", relève Pierre-Yves Dermagne, jugeant ces propositions "hors cadre".

"A un moment, il faut acter l'échec. Ce n'est pas un moment facile, mais cela ne signifie pas la fin du gouvernement", ajoute-t-il, en rappelant les accords engrangés sur la prolongation du nucléaire et la réforme des pensions ainsi que la libération d'Olivier Vandecasteele. "Mais, dans les négociations à venir, nous serons plus vigilants. Les masques devront tomber plus rapidement", avertit-il.

"Une occasion manquée d'améliorer le système fiscal"

Le vice-Premier ministre Ecolo, Georges Gilkinet, a lui aussi pointé du doigt, sans le nommer, l'un des partenaires de la coalition, en l'occurrence le MR.

"C'est une occasion manquée d'améliorer notre système fiscal, en augmentant les salaires bas et moyens, en encourageant les comportements positifs pour la planète, grâce à une plus grande contribution des revenus du capital. Pour faire des accords, il faut être 7 dans ce gouvernement. Mais un des partenaires ne voulait pas, malgré les efforts méritoires du ministre des Finances et du Premier ministre. C'est partie remise pour rendre notre fiscalité plus juste!", a-t-il déclaré.